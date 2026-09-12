https://mehrnews.com/x3d3GB ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6945288 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمانهای رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو ۱۹۶ شب وفاداری مردم خمین به آرمانهای رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6945288 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصدونود و پنجمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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