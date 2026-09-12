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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمان‌های رهبر معظم انقلاب

طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمان‌های رهبر معظم انقلاب

خمین- در این ویدئو ۱۹۶ شب وفاداری مردم خمین به آرمان‌های رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6945288

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