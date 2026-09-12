https://mehrnews.com/x3d3Gv ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6945283 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ تجمع مردم یاسوج در صد و نود و ششمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و نود و ششمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 119 MB کد مطلب 6945283 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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