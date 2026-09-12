به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: طرح جامع شهر کنگان و طرح هادی دلوار باید با نگاه کارشناسی، آینده‌نگر و در راستای توسعه متوازن استان انجام شود.

وی افزود: امروز دو موضوع مهم در حوزه برنامه‌ریزی فضایی و توسعه متوازن استان، یعنی طرح جامع شهر کنگان و طرح هادی دلوار، در دستور کار شورا قرار دارد که تصمیم‌گیری درباره آنها باید با نگاه کارشناسی، آینده‌نگر و مبتنی بر منافع عمومی انجام شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در خصوص کنگان، با توجه به جایگاه مهم این شهر در حوزه صنعت و اقتصاد استان، لازم است طرح جامع، ضمن پیش‌بینی رشد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی، به تأمین زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و کیفیت زندگی مردم توجه ویژه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: طرح‌های توسعه و عمران، صرفاً نقشه و ضوابط کالبدی نیستند؛ بلکه چارچوبی برای نحوه استقرار جمعیت، فعالیت، خدمات، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده محسوب می‌شوند. بنابراین انتظار ما این است که این طرح‌ها بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم و الزامات توسعه استان باشند.

زارع تصریح کرد: در خصوص طرح جامع شهر کنگان، با توجه به جایگاه راهبردی این شهر در جنوب استان، ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه و همچنین روند توسعه جمعیتی و فعالیتی آن، ضروری است طرح جامع با نگاهی واقع‌بینانه و آینده‌نگر تصویب و اجرا شود.

استاندار بوشهر ابراز داشت: کنگان باید بتواند متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه، از زیرساخت‌های مناسب شهری، خدمات عمومی، شبکه حمل‌ونقل، فضاهای آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی برخوردار باشد.

زارع افزود: در خصوص طرح هادی دلوار نیز نگاه ما باید فراتر از صرفاً تعیین محدوده و کاربری‌های معمول باشد. دلوار دارای ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، گردشگری، تجاری و ساحلی است و برنامه‌ریزی برای توسعه آن باید ضمن پاسخگویی به نیازهای ساکنان، از این ظرفیت‌ها نیز صیانت کند.

استاندار بوشهر تاکید کرد: نکته مهم این است که طرح‌های مصوب نباید در مرحله اجرا متوقف شوند. از دستگاه‌های متولی می‌خواهم پس از تصویب، برنامه اجرایی روشنی برای تحقق اهداف این طرح‌ها داشته باشند و فرمانداری‌ها نیز بر حسن اجرای آنها نظارت کنند.

وی تاکید کرد: حقوق مردم و مالکیت‌های قانونی در اجرای طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان، تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن حفظ منافع عمومی، کمترین تعارض و نارضایتی اجتماعی ایجاد شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: طرح‌های مصوب صرفاً روی کاغذ باقی نمانند و دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها برای اجرای سریع و دقیق آنها برنامه مشخص داشته باشند.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جذب کامل اعتبارات ابلاغی یادآور شد: مرخصی مدیران دستگاه‌هایی که اعتبارات زیادی دارند ممنوع است تا در مهلت قانونی، همه اعتبارات جذب شوند.

در این جلسه، طرح های دو شهر کنگان و دلوار به تصویب رسید.