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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد

۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد

اراک- در این ویدئو تجدید پیمان مردم اراک با ولایت در شب صد و نود و ششم حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6945282

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