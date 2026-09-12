https://mehrnews.com/x3d3Gt ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6945282 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد اراک- در این ویدئو تجدید پیمان مردم اراک با ولایت در شب صد و نود و ششم حماسه و ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6945282 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصدونود و پنجمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود و هشتمین شب بیعت با رهبری ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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