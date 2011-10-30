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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

به رغم شرایط نامناسب جوی؛

دیدار سایپا و فولاد خوزستان برگزار خواهد شد

دیدار سایپا و فولاد خوزستان برگزار خواهد شد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت فوتبال استان البرز گفت: بازی سایپا و فولاد خوزستان در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر عصر امروز برگزار خواهد شد.

 محمد محمودی سرپرست هیئت فوتبال استان البرز افزود: طی 72 ساعت گذشته کرج شاهد بارش مداوم  باران بوده و شرایط مساعدی به شهر حاکم نیست با این حال بازی تحت هر شرایطی برگزار خواهد شد و سازمان لیگ برتر نیز تاکید بر برگزاری این بازی و فراهم نمودن شرایط برگزاری آن دارد.

محمودی افزود: ورزشگاه انقلاب در دست تعمیر است ودر حال حاضر جایگاه خبرنگاران وVip مسقف نیست اما با همه این کمبودها فردا محکوم به برگزاری بازی هستیم و باید این بازی را تحت هر شرایطی برگزار نماییم.

دیدار تیم های سایپا و فولاد خوزستان عصر امروز راس ساعت 40/16 بعد از ظهر به میزبانی ورزشگاه انقلاب برگزار می شود.

کد مطلب 1447186

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