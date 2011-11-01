به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران که با حضور محسن نایبی فرماندار تهران برگزار شد با بیان اینکه همکاری شورا و فرمانداری سبب تسریع در فعالیتهای شهری می شود گفت: اگر تعامل بین شورا و فرمانداری وجود نداشته باشد کارها در شهر قفل می شود.

17 مصوبه شورا به شورای حل اختلاف رفت

وی در ادامه به مصوبات شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: تاکنون شورا 704 مصوبه داشته است که 119 مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته که 49 اعتراض مربوط به لوایح شهرداری و 68 اعتراض مربوط به طرحهای شورای شهر است که در نهایت 17 مورد آن به شورای حل اختلاف مرکزی ارسال شده است.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه لوایح و طرحهایی که در شورا به تصویب می رسد بررسیهای کارشناسی بسیاری بر روی آن انجام شده است گفت: داشتن اختلاف نظر طبیعی است همانطور که برخی از قوانین مجلس در شورای نگهبان رد می شود اما برخی از موارد بدون بررسی علمی و موارد قانونی مورد اعتراض قرار می گیرد.

چمران ادامه داد: تعیین نرخ بلیت اتوبوس و مترو با تفاهم ستاد هدفمندی یارانه ها و دولت صورت گرفت اما فرمانداری به آن اعتراض کرد که دلیل آن اعتراض برای ما مشخص نبود.

وی روند حل مشکلات شهری را با وجود اعتراضات فرمانداری طولانی ارزیابی کرد و گفت: نباید انرژیهایی که می تواند صرف سازندگی شود را به هدر داد اگر در مواردی اعتراض ضرورت دارد ما مصوبات را اصلاح می کنیم اما نباید با اعتراضات بیشمار زمان را هدر داد.

محسن نایبی، فرماندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه از همکاری میان شورای شهر تهران و فرمانداری استقبال می کنیم، گفت: برای اولین بار است که از ما برای حضور در شورای شهر دعوت شده است و امیدوارم از این پس با همدلی بیشتری فعالیتهای شهری را دنبال کنیم.

وی خواستار هماهنگی بیشتر شورا و شهرداری با فرمانداری شد و گفت: با جلسات منظم و فشرده ای که فرمانداری و معاونت حمل و نقل، نیروی انتظامی و... انجام دادند به خوبی از عهده ترافیک روزهای ابتدایی سال تحصیلی برآمدند.

فرماندار تهران همچنین از همکاری شهرداری و فرمانداری در حوزه کتابخانه های عمومی و ساماندهی فرهنگ عمومی تشکر کرد و گفت: همکاری خوبی توسط مدیران شهری در بحث سرشماری نفوس و مسکن انجام شد.

نایبی ادامه داد: 12 هزار آمارگیر اطلاعات بیش از 2 میلیون خانوار تهرانی را ثبت می کنند.

وی فشردگی ساختمانها و نوع شهرسازی تهران را یکی از مشکلات آمارگیران دانست و گفت: سرشماری نفوس و مسکن در شهر تهران تفاوتهای بسیاری با سایر شهرها دارد که مدیریت شهری در این زمینه به خوبی با ما همکاری داشته است.

نایبی با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها افزود: پس از اجرایی شدن این قانون تیمهای بازرسی ما در کنار تیمهای بازرسی شهرداری قرار گرفت و با کمترین تنش افزایش قیمت حمل و نقل شهری ساماندهی شد.

وی در ادامه به فعالیتهای فرمانداری در حریم تهران اشاره کرد و گفت: چندی پیش بخشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در مرتضی گرد تخریب شد که همچنان باقی این تعرضات به بحث حریم دنبال می شود.