۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

افشاری:

همایش بزرگ پیاده روی عمومی در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی عمومی با پخش زنده تلویزیونی از شبکه سه سیما در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری ظهر سه شنبه در دومین نسشت شورای ورزش استان اظهارداشت: ‌ای‍ن‌ ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌اق‍ش‍‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ردم‌ و خ‍‍ان‍و‌اده‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ آنان روز ج‍م‍‍ع‍ه‌ 20 آبانماه در بیرجند برگزار می ‌‌ش‍ود.

وی خواستار همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان با اداره کل تربیت بدنی استان شد و افزود: انگیزه برای حضور هر چه بیشتر و باشکوه تر مردم در این پیاده روی باید فراهم شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش فرصت خوبی برای تبلیغ بخش خصوصی و صنایع استان است، ادامه داد: در راستای برگزاری این همایش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، امنیتی و انتظامی، کمیته جلب مشارکتها و کمیته پشتیبانی برای برنامه ریزی و هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی تشکیل می شود.

افشاری با اشاره به اینکه صدا و سیما و رسانه ها نقش مهمی در راستای اطلاع رسانی به مردم برای حضور در این همایش بزرگ دارند، بیان کرد: با برگزاری این همایش بایستی توانمندی های استان را در حوزه های مختلف به تصویر بکشیم و حداکثر استفاده را از فرصت پیش آمده داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون چهار دستگاه خودروی پراید برای این همایش بزرگ اختصاص داده شده است، بیان داشت: یک دستگاه خودرو از سوی استاندار، یک دستگاه خودرو از سوی اداره کل تربیت بدنی استان، یک دستگاه خودرو از سوی صنایع کاشی نیلوفر و یک دستگاه دیگرنیز از سوی یکی از خیرین استان به عنوان جوایز اولیه این همایش بزرگ است.

وی خواستار همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سمن های استان برای مشارکت هر چه بیشتر در این همایش بزرگ شد.

افشاری ایجاد فضای با نشاط و سالم برای خانواده ها و ترغیب آنان به مباحث سلامت و تندرستی را از اهداف برگزاری این پیاده روی خانوادگی عنوان کرد.

