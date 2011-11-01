همایش بزرگ پیاده روی عمومی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری ظهر سه شنبه در دومین نسشت شورای ورزش استان اظهارداشت: ‌ای‍ن‌ ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌اق‍ش‍‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ردم‌ و خ‍‍ان‍و‌اده‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ آنان روز ج‍م‍‍ع‍ه‌ 20 آبانماه در بیرجند برگزار می ‌‌ش‍ود.

وی خواستار همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان با اداره کل تربیت بدنی استان شد و افزود: انگیزه برای حضور هر چه بیشتر و باشکوه تر مردم در این پیاده روی باید فراهم شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش فرصت خوبی برای تبلیغ بخش خصوصی و صنایع استان است، ادامه داد: در راستای برگزاری این همایش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، امنیتی و انتظامی، کمیته جلب مشارکتها و کمیته پشتیبانی برای برنامه ریزی و هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی تشکیل می شود.

افشاری با اشاره به اینکه صدا و سیما و رسانه ها نقش مهمی در راستای اطلاع رسانی به مردم برای حضور در این همایش بزرگ دارند، بیان کرد: با برگزاری این همایش بایستی توانمندی های استان را در حوزه های مختلف به تصویر بکشیم و حداکثر استفاده را از فرصت پیش آمده داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون چهار دستگاه خودروی پراید برای این همایش بزرگ اختصاص داده شده است، بیان داشت: یک دستگاه خودرو از سوی استاندار، یک دستگاه خودرو از سوی اداره کل تربیت بدنی استان، یک دستگاه خودرو از سوی صنایع کاشی نیلوفر و یک دستگاه دیگرنیز از سوی یکی از خیرین استان به عنوان جوایز اولیه این همایش بزرگ است.

وی خواستار همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سمن های استان برای مشارکت هر چه بیشتر در این همایش بزرگ شد.

افشاری ایجاد فضای با نشاط و سالم برای خانواده ها و ترغیب آنان به مباحث سلامت و تندرستی را از اهداف برگزاری این پیاده روی خانوادگی عنوان کرد.