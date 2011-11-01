مریم طباطبائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت کاهش فشار‌های ناشی از سرطان در جامعه اظهار داشت: از ابتدای تشخیص سرطان بیمار و خانواده او با آسیب‌های بسیاری مواجه می‌شوند و این قشر از جامعه به یک طب حمایتی نیاز دارد.

وی به اجرای این طب در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 18 ماه از راه‌اندازی نخستین مرکز طب تسکینی در اصفهان می‌گذرد و اجرای مناسب آن برای بیماران سرطانی بدون کمکهای خیران تحقق نمی‌یابد.

مدیر اجرایی کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقش این طب در راستای درمان بیماران سرطانی، تاکید کرد: نخستین مرکز طب تسکینی در اصفهان خدمات خود را بیمارستان سید‌الشهدا به این قشر از جامعه ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه متخصصان طب تسکینی به صورت تیمی در راستای درمان بیماران سرطانی فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: بیماران سرطانی در مدت بیماری و درمان خود به حمایت نیاز دارند و این موضوع با اجرای مناسب طب تسکینی تحقق می‌یابد.

طباطبائیان تصریح کرد: درمان بیماری‌های مزمن و کاهش اثرات آنها با استفاده از طب تسکینی صورت می‌گیرد و این طب به تمام بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن موجود در سطح جامعه اختصاص دارد.

وی به آسیب‌های ناشی از بیماری‌های مزمن در بیماران و خانواده‌های آنها اشاره کرد و بیان داشت: بیماری‌های صعب‌العلاج و به ویژه سرطان‌ها تمام ابعاد روحی، روانی، معنوی، اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی این افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مدیر اجرایی کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقش خیران در راستای اجرای طب تسکینی گفت: اجرای این طب در راستای درمان بیماران بدون کمک‌های این قشر از جامعه محقق نمی‌شود و خیران باید از وجود چنین مراکزی آگاه شوند.

وی به امکانات مورد نیاز برای اجرای مناسب این برنامه برای بیماران اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این مرکز برای زیر پوشش قرار دادن بیماران سرطانی به امکانات و تجهیزاتی مانند مکان مناسب برای بیماران و تخت‌های بستری برای آنها نیازمند است.

طباطبائیان با اشاره به اینکه در حال حاضر این مرکز با کمک‌های مرکز خیریه آلاء به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اضافه کرد: در صورت عدم حمایت خیران از این موضوع طب تسکینی نسبت به بیماران سرطانی عملیاتی نمی‌شود و اجرای آن به حمایت و مشارکت خیران بستگی دارد.