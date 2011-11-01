به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد پژوهشی موسیقی در برنامه‌های کودک و خردسال صبح امروز دهم آبان ماه با حضور پژوهشگران، برنامه‌سازان و مدیران حوزه کودک و خردسال با اجرای علیرضا خمسه در تالار همایش‌های شبکه دوم برگزار شد.

خمسه در ابتدای این مراسم با تشکر از همکاری مرکز پژوهش صدا و سیما با شبکه دوم برای برگزاری این میزگرد، از تبدیل نشست به جزوه برای برنامه‌سازان کودک خبر داد و گفت: همیشه در ایران افرادی که تجربه ندارند به آغاز کارشان با حوزه کودک تشویق می‌شوند! در حالی که این امر نهایت اشتباه است.

وی افزود: این نشست در سه بخش شعر و ترانه، موسیقی و بررسی دیدگاه مدیران نسبت به شعر و موسیقی کودک برگزار می‌شود که در بخش اول مصطفی رحماندوست و علی کاشفی خوانساری سخنرانی خواهند کرد.

رحماندوست نیز در ادامه با بیان این مطلب که در ابتدای انقلاب در سمت مدیر کودک به دنبال یافتن موسیقی ایرانی بوده و موفق نشده است، اظهار کرد: عموماً شعر و موسیقی برنامه کودک از دو مسیر تهیه می‌شود. نخستین شیوه که معمول‌تر است گزینش و استفاده از شعرهایی است که بدون اطلاع شاعر به اصطلاح دزدیده می‌شود و شاعر اگر حوصله و انرژی‌اش را داشته باشد در صورت توان از آنها‌ شکایت می‌کند.

وی افزود: من 11 سال در شورای شعر و موسیقی بودم و در این زمینه سالانه 500 آهنگ تولید می‌شد که هیچ یک را بچه‌ها زمزمه نمی‌کردند. در سرقتی که از شعر شاعران صورت می‌گیرد نیز بعضا دیده می‌شود که شعر را به اقتضای موسیقی دستکاری هم می‌کنند!

این شاعر تصریح کرد: دومین مسیر نیز سفارش تهیه‌کننده به شاعران است که عموما در این زمینه به سراغ افرادی می‌روند که متخصص نیستند و حتی عناصری چون قافیه و ردیف را نیز در سرزمین شعر رعایت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: از طرفی گاه تهیه‌کنندگان از شاعران می‌خواهند مضامین اسلامی و قرآنی را وارد کار خود کنند که در این صورت همیشه آثاری سطحی و مستقیم تولید می‌شوند که نه ناشی از اعتقاد سازندگان است و نه تاثیری بر مخاطب می‌گذارد.

رحماندوست با اشاره به تلاش برای تبدیل قابوسنامه به داستان‌های ساده اظهار کرد: چرا ما به این فکر نمی‌افتیم که دستگاه شور و ماهور را ساده کنیم و برای بچه‌ها بگذاریم؟ اکنون موسیقی ایرانی به غمگین بودن متهم می‌شود و تمامی آهنگسازان برای کودکان موسیقی غیر ایرانی استفاده می‌کنند. این در حالی است که غرب موسیقی بتهوون خود را برای مخاطب سه ساله ساده کرده است.

وی در انتها اظهار کرد: ما برای اینکه بچه‌هایمان با موسیقی ایرانی پیوند بخورند هیچ برنامه‌ای نداشته‌ایم و صدا و سیما در این زمینه کاری نکرده است.

کاشفی خوانساری سردبیر مجله شهرزاد نیز در ادامه با بیان این که مرزهای سنی در ایران در هم تنیده شده‌اند، گفت: همواره ادبیات کودک زیر سایه ادبیات تعلیم و تربیت بوده در حالی که حوزه‌ها باید از یکدیگر تفکیک و مستقل شوند. در زمینه موسیقی نیز این حوزه باید اقتصادی شود. نه اینکه همیشه کاستی‌ها به گردن کمبود بودجه بیفتد.

وی افزود: موسیقی کودک میان رشته‌ای است و روانشناسان و هنرمندان و برنامه‌سازان همگی باید به کار میدانی و پژوهشی دست بزنند و تاریخ موسیقی کودک را بررسی کنند.

کاشفی تصریح کرد: در حال حاضر کودکان تنها شنونده و مصرف‌کننده هستند و برنامه‌سازان تلویزیون باید کاری کنند که کودکان به عنوان مخاطب آموزش دیده و فرهیخته ذهن و گوش بچه‌ها را با موسیقی سالم آشنا کنند.