به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام قیام 13 آبان سال 1357 و ارج نهادن به مقام دانش آموزان و ایجاد فضای نشاط و پویایی برای نسل آینده ساز ایران اسلامی بر آن شدیم که با برگزاری این مسابقه دانش آموزان را به مشارکت در فعالیت های اجتماعی و ورزش همگانی تشویق و ترغیب نماییم.

وی با دعوت از خانواده های دانش آموزان جهت شرکت دادن فرزندان عزیز خود در این مسابقه ابراز امیدواری کرد در این روز شاهد فضایی سرشار از نشاط و هیجان در بین دانش آموزان عزیز شرق تهران هستیم.

شهردار منطقه 8 با اشاره به فعالیت 41 ایستگاه تندرستی در بوستانهای سطح منطقه افزود: به منظور رفاه حال شهروندان و با هدف ارتقای سطح فرهنگ ورزش و تندرستی؛ افزایش ایستگاههای تندرستی در دستور کار قرار دارد.

شادالوئی از برنامه های منطقه 8 برای افزایش مسیرهای ویژه دوچرخه خبر داد و افزود: پیش بینی کرده ایم در سال جاری با رعایت ضوابط ایمنی، نسبت به افزایش مسیرهای دوچرخه در سطح منطقه اقدام کنیم.

وی در ادامه گفت: دوچرخه به عنوان یکی از شبکه های حمل و نقل پاک در بیشتر کشورهای پیشرفته شناخته شده است و دولتها سعی می کنند از این وسیله پاک برای کاهش هزینه هایی از جمله سوخت، تاسیس زیرساختهای بزرگراهی، کاهش میزان تصادفات، آلودگیهای زیست محیطی و... بهره گیرند.