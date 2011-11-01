سفارت انگلیس حقوق شهروندان تهرانی را نادیده گرفت

علی محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس گفت: بعد از اینکه ‌طومار شکایت شورایاری محله قیطریه به دست مدیریت شهری رسید، بازرسان شهرداری در دو نوبت با دستور مراجع قضایی وارد این باغ شدند.

وی ادامه داد: نخستین گزارشی که در تاریخ سی‌ام شهریور امسال، ‌توسط بازرس شهرداری از وضعیت درختان باغ قلهک تهیه کرده، نشان می‌دهد که 300 اصله از درختان این باغ تاریخی قطع، خشک و سوزانده شده است.

مختاری با بیان اینکه شهرداری تهران در اولین اقدام برای جلوگیری از تخریب محیط زیست تهران، شکایتی تهیه و به کمیسیون ماده 7 ارسال کرد، گفت: براساس ماده 4 اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز هرکسی یا هر مالکی که درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما یا عامدا و برخلاف قانون قطع و یا موجبات از بین رفتن آن را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده بر حسب مورد به جزای نقدی برای قطع هر درخت باید مبلغ 10 میلیون ریال خسارت پرداخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد متخلفان به حبس تعزیری بین 3 تا 6 سال محکوم می شود.

وی ادامه داد: در این مورد نیز کمیسیون ماده 7 بعد از بررسی شکایت شهرداری حکم را برابر با نص صریح ماده 4 اصلاحیه قانون گسترش فضای سبز داد و ضمن مجرم شناخته شدن مسئولان سفارت انگلیس در تخریب محیط زیست و قطع درختان، این سفارتخانه محکوم به پرداخت اصل خسارت مندرج در قانون و غسر درختان آن هم سه برابر محیط بن درختان قطع شده در محل شد.

به گفته مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران بعد از حصول این حکم بازرسان شهرداری برای بار دوم از باغ قلهک بازدید کردند. هرچند بازرسی دوم شهرداری تهران از این باغ تاریخی دو ماه بعد از بازرسی اول در تاریخ 90/8/2 انجام شد اما متاسفانه در این بازرسی نیز مشخص شد که مسئولان سفارت انگلیسی اقدام به قطع و سوزاندن 22 اصله درخت دیگر کرده‌اند.

مختاری با بیان اینکه سالیان سال است که باغ قلهک در تصرف سفارت انگلیس بوده است گفت: در اقدامی ناباورانه مسئولان این سفارت به خود اجازه داده‌اند در خاک پایتخت ایران اسلامی به سربریدن و قطع درختان کهنسال که جزئی از میراث طبیعی شهر بوده‌اند، آن هم در مدت کوتاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: واقعا جای تاسف دارد به جای اینکه این سفارتخانه حمایت از محیط زیست کند در اقدام غیر انسانی حقوق شهروندان تهرانی را نادیده گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارکها تاکید کرد: در طول چند سال اخیر دراین زمینه با سفارتخانه‌های دیگر مشکلی نداشتیم. تنها سال گذشته یکی از سفارتخانه‌ها برای احداث بنایی در محل سفارتخانه مجبور به قطع درختان بود که با مدیریت شهرداری تهران مجبور به پرداخت هزینه انتقال و جانمایی شد.

مختاری با بیان اینکه سابقه قطع درختان باغ قلهک تنها مربوط به امسال نیست گفت: از سال 87 زمزمه‌هایی مبنی بر قطع درختان در این باغ شنیده شد که بعد از بررسیهای به‌ عمل آمده مشخص شد در این باغ تعداد 22 درخت قطع شده که علت خشک شدن و سپس قطع این درختان از سوی مسئولان سفارت انگلیس دلایلی مثل آفت و مشکلات زیستی عنوان شد اما بررسیهای دقیق شهرداری تهران نشان داد کارگرانی با ملیت افغانی به وسیله ماشینهای دیپلماتیک به درون باغ قلهک که در اختیار سفارت انگلیس است، رفت و آمد می‌کنند.