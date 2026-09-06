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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

۱۱خدمت درمانی دندانپزشکی با تعرفه دولتی در اصفهان ارائه می‌شود

۱۱خدمت درمانی دندانپزشکی با تعرفه دولتی در اصفهان ارائه می‌شود

اصفهان-رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:این دانشگاه به منظور تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات دندانپزشکی ارائه۱۱خدمت درمانی با تعرفه مصوب دولتی را از ۲۱شهریور ارائه می‌کند.

سید محمد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی، این دانشکده امکان دریافت خدمات درمانی با کیفیت و با تعرفه دولتی را برای عموم مردم، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه، فراهم کرده است.

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این دانشکده، تصریح کرد: بخش‌های تخصصی شامل تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، رادیولوژی، پروتز، دندانپزشکی کودکان، جراحی (کشیدن دندان)، ارتودنسی، ترمیمی (درمان ریشه)، لثه (جرم‌گیری و جراحی لثه)، بیماری‌های دهان (پاتولوژی) و آسیب‌شناسی ضایعات به‌عنوان یک مجموعه کامل، به ارائه خدمات جامع به بیماران می‌پردازند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: علاوه بر این، بخش کارورزی و درمان‌های جامع‌نگر نیز با اعزام تیم‌های درمانگر به مناطق محروم، خدمات دندانپزشکی را به نقاط کم‌برخوردار استان گسترش می‌دهد.

وی با تأکید بر کیفیت بالای خدمات ارائه‌شده، خاطرنشان کرد: تمامی مراحل درمان توسط دانشجویان دندانپزشکی و تحت نظارت مستقیم اساتید مجرب دانشگاه انجام می‌گیرد و خوشبختانه با کمترین میزان خطای پزشکی در این حوزه مواجه بوده‌ایم.

رضوی کیفیت درمان در دانشکده را هم‌تراز با مطب‌های خصوصی دانست و افزود: مراحل درمان بیماری‌های دهان و دندان در دانشکده‌ها با صرف وقت بیشتر و دقت بالاتری انجام می‌شود که این امر خود تضمین‌کننده کیفیت مطلوب خدمات است.

وی از متقاضیان خواست برای دریافت نوبت و بهره‌مندی از این خدمات، از طریق شماره تلفن ۳۳۰۳۳۹۵۰ (با پیش‌شماره اصفهان) و یا سامانه اینترنتی nobat.mui.ac.ir اقدام کنند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این طرح را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت در سلامت و ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان جامعه معرفی کرد و گفت: دانشکده دندانپزشکی آمادگی کامل جهت ارائه خدمات به هم‌شهریان را دارد.

کد مطلب 6938881

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