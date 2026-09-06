سید محمد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی، این دانشکده امکان دریافت خدمات درمانی با کیفیت و با تعرفه دولتی را برای عموم مردم، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه، فراهم کرده است.

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این دانشکده، تصریح کرد: بخش‌های تخصصی شامل تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، رادیولوژی، پروتز، دندانپزشکی کودکان، جراحی (کشیدن دندان)، ارتودنسی، ترمیمی (درمان ریشه)، لثه (جرم‌گیری و جراحی لثه)، بیماری‌های دهان (پاتولوژی) و آسیب‌شناسی ضایعات به‌عنوان یک مجموعه کامل، به ارائه خدمات جامع به بیماران می‌پردازند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: علاوه بر این، بخش کارورزی و درمان‌های جامع‌نگر نیز با اعزام تیم‌های درمانگر به مناطق محروم، خدمات دندانپزشکی را به نقاط کم‌برخوردار استان گسترش می‌دهد.

وی با تأکید بر کیفیت بالای خدمات ارائه‌شده، خاطرنشان کرد: تمامی مراحل درمان توسط دانشجویان دندانپزشکی و تحت نظارت مستقیم اساتید مجرب دانشگاه انجام می‌گیرد و خوشبختانه با کمترین میزان خطای پزشکی در این حوزه مواجه بوده‌ایم.

رضوی کیفیت درمان در دانشکده را هم‌تراز با مطب‌های خصوصی دانست و افزود: مراحل درمان بیماری‌های دهان و دندان در دانشکده‌ها با صرف وقت بیشتر و دقت بالاتری انجام می‌شود که این امر خود تضمین‌کننده کیفیت مطلوب خدمات است.

وی از متقاضیان خواست برای دریافت نوبت و بهره‌مندی از این خدمات، از طریق شماره تلفن ۳۳۰۳۳۹۵۰ (با پیش‌شماره اصفهان) و یا سامانه اینترنتی nobat.mui.ac.ir اقدام کنند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این طرح را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت در سلامت و ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان جامعه معرفی کرد و گفت: دانشکده دندانپزشکی آمادگی کامل جهت ارائه خدمات به هم‌شهریان را دارد.