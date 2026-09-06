صیادمنش خرید درخشان برای لخ پوزنان؛ کسب ۷ امتیاز در ۱۱ بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش در مدت کوتاهی پس از پیوستن به تیم فوتبال لخ پوزنان توانسته خود را به یکی از مهره‌های تأثیرگذار این تیم لهستانی تبدیل کند؛ عملکردی که نشان می‌دهد سرعت بالای سازگاری با شرایط جدید، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مهاجم ایرانی است.

رسانه لهستانی «pilkanozna» نوشت: لخ پوزنان از ماه مارس برای جذب صیادمنش تلاش می‌کرد و البته این بازیکن را مدت‌ها پیش از آن زیر نظر داشت. مسئولان این باشگاه از فصل ۲۱- ۲۰۲۰، زمانی که صیادمنش برای زوریا لوهانسک بازی می‌کرد، عملکرد او را دنبال می‌کردند و در نهایت برای جذب این بازیکن ۲۵ ساله که سابقه ۹ بازی ملی برای ایران دارد با چند باشگاه از بوندس‌لیگا نیز رقابت کردند.

اکنون مشخص شده است که چرا لخ پوزنان چنین اصراری برای جذب صیادمنش داشته است؛ چرا که این بازیکن یکی از بهترین شروع‌های یک وینگر در سال‌های اخیر این باشگاه را به ثبت رسانده است.

صیادمنش در زمان امضای قرارداد با لخ پوزنان به دلیل چندپسته بودن و توانایی نفوذ و بازی مستقیم مورد توجه قرار گرفته بود، اما دو ماه و نیم پس از حضورش در لهستان، ویژگی دیگری از او بیش از همه به چشم آمده است؛ توانایی فوق‌العاده در تطبیق سریع با شرایط تیم جدید.

این بازیکن که سابقه حضور در تیم‌هایی مانند هال‌سیتی و کی‌وی‌سی وسترلو را دارد، خیلی زود توانایی‌های فنی و شدت بالای بازی خود را در لخ پوزنان به نمایش گذاشت. صیادمنش همان بازیکنی است که لخ پوزنان در خط میانی و هجومی به دنبال آن بود؛ بازیکنی فعال و تهاجمی در پرس، علاقه‌مند به مشارکت در کارهای دفاعی، جنگنده و در عین حال جسور هنگام در اختیار داشتن توپ.

مهاجم ایرانی تاکنون بخش قابل توجهی از توانایی‌های هجومی خود را نیز نشان داده است. او در دریبل‌زنی موفق عمل می‌کند، دید مناسبی در زمین دارد و مهم‌تر از همه، در گلزنی و ارسال پاس گل نیز تأثیرگذار بوده است.

نکته قابل توجه اینکه صیادمنش کار خود را در لخ پوزنان با تأخیر آغاز کرد. او ۱۹ ژوئن قرارداد سه‌ساله خود را با این باشگاه امضا کرد، اما به دلیل مسائل مربوط به ویزا، تنها از ۱۰ ژوئیه توانست به شکل کامل در تمرینات آماده‌سازی تیم شرکت کند؛ زمانی که اردوی لخ پوزنان در ورونکی در حال پایان یافتن بود.

در نخستین بازی‌های خود، صیادمنش در دیدار سوپرجام لهستان مقابل گورنیک زابژه و همچنین نخستین بازی لیگ برابر کراکوویا از روی نیمکت وارد زمین شد و در آن مسابقات، آثار عقب‌ماندگی بدنی او مشهود بود. با این حال، این بازیکن خیلی زود شرایط خود را بهبود بخشید و در بازی مقابل ویشیستا برای نخستین بار در ترکیب اصلی لخ پوزنان قرار گرفت.

صیادمنش در همان مسابقه در کراکوف موفق به گلزنی شد تا شروع درخشان خود را در فوتبال لهستان رقم بزند. این مهاجم ایرانی پس از ۱۱ بازی و کمتر از ۵۹۰ دقیقه حضور در زمین، هفت امتیاز در جدول گل و پاس گل به دست آورده و در کنار پابلو رودریگس و آنتونی کوژوبال به یکی از عوامل اصلی قدرت هجومی لخ پوزنان در ابتدای فصل تبدیل شده است. در حال حاضر تنها پاتریک والِمارک آمار بهتری نسبت به این سه بازیکن دارد.

با این حال، حتی والِمارک نیز در ۱۱ بازی نخست خود با پیراهن لخ پوزنان شروعی به اندازه صیادمنش نداشته است. این بازیکن سوئدی در ۱۱ مسابقه ابتدایی چهار گل و یک پاس گل ثبت کرد. لئو بنتسون نیز سه گل به ثمر رساند و لوئیس پالما آمار دو گل و یک پاس گل را به ثبت رساند.

در همین مدت، دنیل هاکانس و علی قلی‌زاده به دلیل مصدومیت نتوانستند شروع مطلوبی در لخ پوزنان داشته باشند. هاکانس در ۱۱ بازی سه پاس گل داد، در حالی که قلی‌زاده برای نخستین تأثیرگذاری مستقیم روی یک گل تا بازی هفدهم خود صبر کرد؛ جایی که در اوت ۲۰۲۴ با ارسال پاس برای آفونسو سوسا در دیدار مقابل لوبین، نخستین پاس گل خود را ثبت کرد.

صیادمنش؛ گزینه‌ای قابل اعتماد در خط حمله

یکی دیگر از دلایل موفقیت صیادمنش در لخ پوزنان، توانایی او برای بازی در چند پست است. با توجه به غیبت میکائل ایشاک و یانیک آگنرو، نیلس فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، در دیدار تاریخی مقابل اف‌سی تون از صیادمنش در پست مهاجم مرکزی استفاده کرد.

لخ پوزنان در آن مسابقه با نتیجه پرگل ۷ بر صفر به پیروزی رسید و مهاجم متحرک ایرانی یکی از عواملی بود که مشکلات زیادی برای خط دفاعی تیم سوئیسی ایجاد کرد.

صیادمنش در دیدار پنجشنبه مقابل یاگلونیا بیالیستوک نیز بار دیگر در مرکز خط حمله قرار گرفت. اگرچه در این مسابقه نتوانست گل یا پاس گلی به آمار خود اضافه کند، اما عملکردش نشان داد که می‌تواند در این پست نیز گزینه‌ای قابل اعتماد برای سرمربی لخ پوزنان باشد.

یکی از حرکات شاخص صیادمنش در نقش مهاجم، عقب کشیدن به خارج از محوطه جریمه، چرخش و شوت‌زنی سریع است. او معمولاً منتظر نمی‌ماند تا توپ به پایش برسد، بلکه برای دریافت توپ به خط دوم می‌آید و از آنجا حملات تیم را سرعت می‌بخشد.

این سبک بازی صیادمنش می‌تواند به سود وینگرهای لخ پوزنان نیز تمام شود. مهاجم ایرانی که در بسیاری از مواقع مقصد پاس‌های زمینی مدافعان است، با انتقال سریع توپ به جناحین، تنوع بیشتری به حملات تیمش می‌دهد.

به این ترتیب اللهیار صیادمنش در مدت کوتاهی پس از حضور در لخ پوزنان نه‌تنها خود را با شرایط فوتبال لهستان وفق داده بلکه با گلزنی، پاس گل و بازی در چند پست مختلف نشان داده است که می‌تواند یکی از مهره‌های مهم قهرمان لهستان در ادامه فصل باشد.