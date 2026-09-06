به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کریمی بازیکن باسابقه تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از سال‌ها حضور در رده ملی و باشگاهی در فوتسال تصمیم گرفت از تیم ملی خداحافظی کند و بار دیگر به فوتبال بازگردد.

کریمی که فعالیت ورزشی خود را از فوتبال آغاز کرده بود سال‌ها در فوتسال به میدان رفت و یکی از چهره‌های شناخته‌شده تیم ملی زنان بود. او حالا برای بازگشت به فوتبال پرسپولیس را انتخاب کرده و قرار است با پیراهن این تیم در رقابت‌های فوتبال زنان به میدان برود.

این بازیکن پس از مشورت با شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال به او اعلام کرده که دیگر قصد حضور در تیم ملی را ندارد. کریمی در اردوی اخیر تیم ملی فوتسال زنان نیز حضور نداشت.

کریمی فصل گذشته هم قصد داشت به پرسپولیس بپیوندد اما برگزاری جام جهانی فوتسال مانع این انتقال شد. او در ادامه فصل نیز با مخالفت باشگاه خود برای جدایی روبه‌رو شد تا حضورش در پرسپولیس به فصل جدید موکول شود.