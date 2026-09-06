  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

چاپگری که با دستور صوتی کار می کند

چاپگری که با دستور صوتی کار می کند

در نمایشگاه الکترونیک IFA۲۰۲۶ در برلین شرکت «کینگ استار» از یک گجت عجیب رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروند پراگ، این گجت یک چاپگر جمع و جور است که با اتکا به هوش مصنوعی درخواست های کلامی کودکان را به یک صفحه رنگ آمیزی سیاه و سفید تبدیل می کند.

کافی است کاربر یک دکمه را فشار دهد و کاربر هرچه را که می خواهد، بگوید. مثلا بگوید اژدها و در چند ثانیه دستگاه تصویر مورد نظر را چاپ می کند.

این جعبه کوچک قرمز رنگ مجهز به نمایشگر و دکمه کنترل صوت است که درخواست های کودک را از طریق یک شبکه عصبی پردازش و به سرعت تصویر را روی کاغذ چاپ می کند.

بازدیدکنندگان در غرفه این شرکت در برلین می توانند نمونه های چاپ شده اژدها، گربه و حیوانات دیگر را ببینند که هر کدام طراحی خاص خود را دارند و با هر ایده جدیدی که به ذهن می آید، تولید می شوند.

این چاپگر به فناوری پرینت حرارتی متکی است بنابراین نیازی به کارتریج جوهر ندارد و فقط از یک کاغذ حرارتی استفاده می کند.

به گفته تولید کننده این دستگاه وضوح ۲۰۰dpi و یک نمایشگر ۲.۸ اینچی دارد که به وای فای متصل می شود. بدنه چاپگر به اندازه ای کوچک است که در جیب کاربر جای می گیرد و کودکان می توانند آن را همراه خود جابه جا کنند.

این گجت علاوه بر تولید تصویر با دستور صوتی، می تواند عکس های معمولی و استیکرها را براساس نوع کاغذ بارگذاری شده، چاپ کند.

کد مطلب 6938867
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها