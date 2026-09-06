چاپگری که با دستور صوتی کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروند پراگ، این گجت یک چاپگر جمع و جور است که با اتکا به هوش مصنوعی درخواست های کلامی کودکان را به یک صفحه رنگ آمیزی سیاه و سفید تبدیل می کند.

کافی است کاربر یک دکمه را فشار دهد و کاربر هرچه را که می خواهد، بگوید. مثلا بگوید اژدها و در چند ثانیه دستگاه تصویر مورد نظر را چاپ می کند.

این جعبه کوچک قرمز رنگ مجهز به نمایشگر و دکمه کنترل صوت است که درخواست های کودک را از طریق یک شبکه عصبی پردازش و به سرعت تصویر را روی کاغذ چاپ می کند.

بازدیدکنندگان در غرفه این شرکت در برلین می توانند نمونه های چاپ شده اژدها، گربه و حیوانات دیگر را ببینند که هر کدام طراحی خاص خود را دارند و با هر ایده جدیدی که به ذهن می آید، تولید می شوند.

این چاپگر به فناوری پرینت حرارتی متکی است بنابراین نیازی به کارتریج جوهر ندارد و فقط از یک کاغذ حرارتی استفاده می کند.

به گفته تولید کننده این دستگاه وضوح ۲۰۰dpi و یک نمایشگر ۲.۸ اینچی دارد که به وای فای متصل می شود. بدنه چاپگر به اندازه ای کوچک است که در جیب کاربر جای می گیرد و کودکان می توانند آن را همراه خود جابه جا کنند.

این گجت علاوه بر تولید تصویر با دستور صوتی، می تواند عکس های معمولی و استیکرها را براساس نوع کاغذ بارگذاری شده، چاپ کند.