حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهاراتی که حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل فعلی باشگاه فولاد و مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس داشته است گفت: خاطرم هست کمتر از ۴۰ روز تا فینال لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده بود که رئیس فدراسیون فوتبال به وزیر ورزش نامه زده بودند که کنفدراسیون فوتبال آسیا ۳۷ مورد ایراد به ورزشگاه آزادی گرفته و تاکید کرده است اگر این نقایص برطرف نشود مسابقه فینال پرسپولیس و نماینده ژاپن را به کشور دیگری خواهیم برد و میزبانی را از ایران خواهیم گرفت.

کریمی ادامه داد: آقای سلطانی فر در جلسه شورای معاونان بنده را در جریان این نامه قرار دادند و خواستار بررسی وضعیت موجود شدند. بنده هم بررسی کردم و متوجه شدم رفع این ایرادها حداقل ۶ ماه زمان خواهد برد حتی اگر شبانه روز کار کنیم. به آقای سلطانی فر گفتم که ما نه منابع مالی این کار را داریم نه زمانش را و اگر مسئولیت بپذیریم و به موقع انجامش ندهیم همه کاسه کوزه ها سر ما شکسته می شود.

وی ادامه داد: در جلسه بعدی آقای تاج آمدند و گفتند اگر نشود آبرو و حیثیت ما می رود. همانجا آقای سلطانی فر تاکید کردند که باید این کار انجام شود و دستور دادند که مشکلات ورزشگاه آزادی برطرف شود. مقرر شد هزینه های جدا این برای موضوع در نظر گرفته شود چرا که اگر درگیر مسائل مزایده و پیمانکاری می شدیم عملا زمان را از دست می دادیم. این جلسه در شرایطی برگزار شد که کمتر ۳۰ روز تا بازی باقی مانده بود و ما چند روز را از دست داده بودیم.

مدیرعامل وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ادامه داد: با تاکید وزیر ورزش و قول مساعدی که ایشان برای حل و فصل مسائل مالی و اداری دادند ما کار را شروع کردیم و به خاطر اعتبار و آبروی کشور و وزارت ورزش تمام توان مان را گذاشتیم و همزمان با ۵۰ پیمانکار فعالیت ها را شروع کردیم که کار انجام شود.

حسن کریمی ادامه داد: با هر زحمت و تلاشی بود بالاخره ورزشگاه را آماده بازی فینال کردیم اما در این ۳۰ روز که ما درگیر کار شبانه روز بودیم یک نفر از باشگاه پرسپولیس نیامد سری به ما بزند و سراغی بگیرد. آقای گرشاسبی دوست قدیمی بنده بود و و در تربیت بدنی تهران با هم کار کرده بودیم اما یک بار تماس نگرفت بگوید دست شما درد نکند.

وی ادامه داد: ما چند میلیارد از باشگاه پرسپولیس به خاطر اجاره زمین ورزشگاه آزادی طلبکار بودیم و اگر در آن مقطع پرداخت می شد می توانست به تکمیل پروژه کمک کند اما نه تنها کمک نکردند بلکه یک زنگ هم به ما نزدند که خدا قوت بگویند. البته آقای تاج دو سه باری زنگ زدند و خدا قوت گفتند و آقای فتاحی هم که آن زمان در فدراسیون بودند می آمدند و سر می زدند به ما و گزارش عملکرد را می گرفتند چون باید با کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان می گذاشتند.

کریمی که از اظهارات مدیرعامل سابق سرخپوشان گلایه داشت ادامه داد: در این ۳۰ روز باز فدراسیون پیگیر کار و اتفاقات بود اما مدیرعامل و سایر مسئولان پرسپولیس یک نفر هم نیامد به ما سر بزند. من نمی دانم آقای گرشاسبی این دروغ ها را از کجا آورده است که می گوید ۳۰۰ آدم آورده است.

وی ادامه داد: شاید آقای گرشاسبی خواب نما شده است که این حرف ها را می زند. دروغ گفتن هم حد و اندازه دارد. ما یک روز قبل از مسابقه تمام مواردی که کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته بود را تحویل نماینده های مربوطه دادیم. شبی که تحویل دادیم نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت ما فکرش را نمی کردیم که شما بتوانید این ورزشگاه را آماده کنید و بعد سه بار پشت سر هم گفت این معجزه است.

مدیرعامل سابق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ادامه داد: با اقداماتی که ما انجام دادیم آبروی کشور حفظ شد و حمایت های وزیر ورزش و فعالیت همکاران ما باعث شد فینال آسیا با آبرو برگزار شود حالا این آقایان آمده اند دروغ می گویند و می خواهند همه چیز را به اسم خودشان کنند؟ تمام هزینه هایی که انجام دادیم و مواردی که تغییر کرد مکتوب موجود است و آقای فتاحی هم در جریان هستند.