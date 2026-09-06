اهدای یک سال اینترنت رایگان به خریداران مودم ۵G همراه اول در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، ۵ نفر از مشترکانی که تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ اقدام به خرید و فعالسازی مودمهای ۵G در شهر آمل کنند، به قید قرعه یک سال اینترنت رایگان دریافت میکنند.
این طرح در راستای هدف اصلی کمپین، یعنی آشنایی بیشتر شهروندان با قابلیتهای نسل پنجم و افزایش استفاده عملی از زیرساخت تازه توسعهیافته در آمل اجرا میشود.
علاقهمندان میتوانند برای خرید و فعالسازی این مودمها به «مراکز فروش و خدمات همراه اول در شهر آمل» یا «فروشگاه اینترنتی همراه اول» به آدرس shop.mci.ir مراجعه نمایند
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