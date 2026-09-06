یاوران وقف در چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند؛ تقدیر از خبرنگار مهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از یاوران وقف به مناسبت هفته وقف با قدردانی از تلاشهای «فعالان و خادمان بقاع متبرکه»، «قرآن کریم»، «موقوفات» و «وقف و رسانه» با حضور مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برگزار شد.
چهارمحال و بختیاری پناهگاه فرزندان اهل بیت بوده است
حجتالاسلام والمسلمین شوذب شیری، مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با طرح این پرسش که چه کسانی در منطقه چهارمحال و بختیاری دست به وقف زدند، اظهار کرد: این استان ویژگیهای خاص جغرافیایی و موقعیتهای ژئوپولیتک دارد و مهمترین مولفه استان آن است که پناهگاه نوادگان اهل بیت (ع) بوده است.
شیری با ذکر اینکه از دیرباز حضور نوادگان اهل بیت علیهم السلام را در این استان داشتیم، ادامه داد: در کوهها و گذرگاهها شاهدیم که بزرگواری از امامزادگان آرمیده و مأوای مؤمنان شده است.
وی با تصریح اینکه یاوران وقف و واقفان نیکاندیش حیات خود را در مسیر خدمت به اهل بیت علیهم السلام قرار دادند، افزود: واقفان نمیمیرند بلکه روحشان میماند و نسل به نسل برکاتشان شامل حال خلقالله میشود.
شیری فعالیت در آستان مقدس امامزادگان را سخت و دشوار خواهد و یادآور شد: حضور در این آستان مستلزم طهارت جسم و روح است.
درآمدزایی در عرصه موقوفات استان چهارمحال و بختیاری
حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهیدمان و با اشاره به اینکه هفته وقف همزمان با ایام نورانی میلاد پیامبر اسلام (ص) و هفته وقف گرامی داشته شد، اظهار کرد: امروز ما ادامه دهنده راه پیشینیان در عرصه وقف هستیم و استان چهارمحال و بختیاری در ردیف سوم موقوفات کشور با قریب به ۲ هزار موقوفه قرار دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه وقف از مشکلات بسیاری گرهگشایی میکند، ادامه داد: در حوزه درآمدی، موقوفات استان از ۲.۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۳۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید.
امیری از توزیع ۹ هزار بسته حمایتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این بستهها شامل جهیزیه نوعروسان تا بستههای معیشتی و لوازم بهداشتی را شامل میشود که از پایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در بین نیازمندان توزیع شد.
یادآور میشود، در آیین یاوران وقف چهارمحال و بختیاری از تلاشهای خبرنگار مهر تجلیل به عمل آمد.
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