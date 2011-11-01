عضویت در یونسکو گام نخست فلسطین به سوی استقلال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "مسکو نیوز" با بیان اینکه عضویت فلسطین در یونسکو گام نخست به سوی استقلال رسمی بود، نوشت : پس از ‌دهها ‌سال ‌مذاکرات ‌بی‌ثمر ‌درباره ‌حل ‌و ‌فصل ‌مناقشه ‌اسرائیلی- ‌فلسطینی، ‌107 ‌کشور ‌عضو ‌یونسکو ‌حق ‌فلسطین ‌برای ‌استقلال ‌فرهنگی ‌را ‌به ‌رسمیت ‌شناختند. ‌این ‌کار ‌بر خلاف ‌نقطه ‌نظر آمریکا ‌و ‌اسرائیل ‌انجام ‌شد ‌و ‌به ‌جنجال ‌بزرگ ‌دیپلماتیک ‌انجامید. ‌

‌گاتیلوف ‌نماینده ‌روسیه ‌در ‌یونسکو ‌یادآور ‌شد ‌که ‌تقاضای ‌فلسطین ‌مبنی ‌بر ‌عضویت ‌در ‌یونسکو ‌از ‌سال ‌1989 ‌در ‌این ‌سازمان مسکوت مانده بود ‌و ‌حالا ‌بالاخره تصمیم ‌مثبتی ‌اتخاذ ‌شد ‌که ‌امکان مراقبت و محافظت‌بهتر ‌از ‌آثار ‌تاریخی ‌موجود ‌در ‌خاک ‌فلسطین ‌را ‌خواهد ‌داد.

در واکنش به رای‌ گیری و عضویت کامل فلسطین در یونسکو، آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد، کمکهای مالی خود به این نهاد سازمان ملل را قطع می‌کند. اگر آمریکا به مدت دو سال کمک مالی خود را به این سازمان قطع کند، حق رای‌ در جلسات یونسکو را از دست خواهد داد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت در مورد عواقب قطع کمک مالی به یونسکو، با کنگره مشورت خواهد کرد و تصمیمات آینده خود را اعلام خواهد کرد.