اخبار کوتاه ورزشی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ماده 5 امور باشگاهها در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

کمیسیون ماده پنج امور باشگاهها با حضور بهروز منتقمی مدیرکل، نیکخو دبیر کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون در این اداره کل برگزار شد.

در این جلسه خط مشی و سیاستهای وزارت ورزش و جوانان در خصوص نحوه صدور موافقت اصولی احداث اماکن ورزشی و همچنین بهره برداری مکانهای ورزشی در رشته های مختلف که از سوی بخش خصوصی اقدام می شود، تعیین شد.

سلگی رئیس هیئت جودو استان البرز شد

با رای قاطع اعضای مجمع انتخاباتی جودو استان البرز عباس سلگی به عنوان رئیس هیات جودو استان البرز انتخاب شد.

اولین مجمع انتخاباتی هیئت جودو با حضور بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، علمی دبیر فدراسیون جودو، معاونین و مدیران ستادی اداره کل و اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

در نهایت پس از استماع گزارش کاندیدای هیئت عباس سلگی با کسب 16 رای از 17 رای ماخوذه به عنوان رئیس هیئت جودو استان البرز انتخاب شد.

سایپای البرز در رده دوم جای گرفت

تا پایان هفته چهارم لیگ برتر والیبال کشور، تیم سایپا البرز بر سکوی دوم ایستاد.

در هفته چهارم از دور رفت لیگ برتر والیبال مردان کشور، تیم سایپا مقابل شهرداری ارومیه به میدان رفت و در این دیدار شاگردان فرهاد نفرزاده 3 بر 2 میزبان خود تیم شهرداری ارومیه را شکست دادند.

تا پایان هفته چهارم لیگ برتر، تیم گیتی پسند به صدر جدول تکیه زد، تیم سایپا دوم شد و تیم کاله مازندران در رده سوم جای گرفت.



مطهری قهرمان لیگ کشتی آزاد جوانان استان البرز شد

پرونده ی پنجمین دوره لیگ کشتی آزاد جوانان استان البرز، جام نگین البرز ( یادواره گرامیداشت شهید فهمیده ) با قهرمانی تیم مطهری پایان یافت.

در این دوره از مسابقات 10 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم مطهری گوی قهرمانی را ربود، بستنی نعمت (شفق) نایب قهرمان شد و تیم سرخه حصار به کسب مقام سومی رضایت داد.

سرپرستی مسابقات را جهانگیر ترابی، مسئولیت لیگ کشتی استان را داود رضایی و سرپرست فنی را فریدون عابدین نژاد برعهده دارند.