نوری: عملیات اجرایی طرح فولاد آبلاغ اسفراین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری با اشاره به فراهم شدن زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح آبلاغ اسفراین، اظهار کرد: این پروژه بزرگ بهگونهای دنبال میشود که آثار مثبت آن در اقتصاد استان و نیز شهرستانهای اسفراین، بام و صفیآباد باقی بماند.
وی افزود: در کنار اجرای این پروژه که توسط یک شرکت فولادی در اصفهان عملیاتی میشود، نیروهای بومی و کسبوکارهای مرتبط نیز تقویت خواهند شد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه این طرح یکی از پروژههای مهم استان است، تصریح کرد: پس از طی فرآیندهای لازم و با پیگیری مجموعههای ملی و استانی این پروژه در مسیر اجرا قرار گرفته است.
نوری خاطرنشان کرد: ماندگاری آثار مثبت در اقتصاد استان و شهرستانهای اسفراین، بام و صفیآباد، تقویت نیروهای بومی و کسبوکارهای مرتبط، و عملیات اجرایی توسط این شرکت فولادی، از مهمترین ویژگیهای این طرح است.
نظر شما