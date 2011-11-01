  1. ورزش
"کارل هاینز رومنیگه":

هنوز برای قضاوت در مورد بایرن مونیخ زود است

رئیس باشگاه بایرن مونیخ معتقد است هنوز زود است که بگوییم این یکی از بهترین تیم‌های تاریخ باواریایی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود به ثمر رساندن 33 گل و پیروزی در 9 بازی اخیر خانگی رومنیگه هنوز معتقد است بایرن مونیخ به افتخار بزرگی دست نیافته است.

رومنیگه در گفتگو با بخش آلمانی یورواسپورت گفت: شک ندارم که تیم فعلی بایرن تیم بسیار خوبی است اما نباید فراموش کنیم که این تیم هنوز هیچ عنوانی را کسب نکرده است. تازه وارد ماه نوامبر شده‌ایم و تا پایان فصل راه زیادی باقی است. ما هفته پیش مقابل هانوفر هم بازی را واگذار کردیم که این شکست‌ها برای هر تیم بزرگی هم ممکن است پیش بیاید.

وی افزود: اما با پیروزی مقابل "اینگول اشتاد" در جام حذفی و برد پر گل مقابل نورنبرگ بار دیگر روحیه بازیکنان افزایش یافت و اکنون کاملا آماده جدال با ناپولی هستیم.

بایرن فردا شب در چارچوب هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در "آلیانس آره‌نا" میزبان ناپولی خواهد بود و رومنیگه معتقد است در صورت پیروزی در این بازی باواریایی‌ها صعود خود را به مرحله بعدی تقریبا قطعی خواهند کرد.

وی در این خصوص تصریح کرد: اگر در بازی چهارشنبه شب مقابل ناپولی به پیروزی برسیم تقریبا کارمان در این مرحله تمام شده و باید به فکر دور بعدی رقابت‌ها باشیم. برای پیروزی در این بازی هر کاری بتوانیم می کنیم، چرا که جدال بسیار حساسی برای ما خواهد بود.

