هنوز برای قضاوت در مورد بایرن مونیخ زود است

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود به ثمر رساندن 33 گل و پیروزی در 9 بازی اخیر خانگی رومنیگه هنوز معتقد است بایرن مونیخ به افتخار بزرگی دست نیافته است.

رومنیگه در گفتگو با بخش آلمانی یورواسپورت گفت: شک ندارم که تیم فعلی بایرن تیم بسیار خوبی است اما نباید فراموش کنیم که این تیم هنوز هیچ عنوانی را کسب نکرده است. تازه وارد ماه نوامبر شده‌ایم و تا پایان فصل راه زیادی باقی است. ما هفته پیش مقابل هانوفر هم بازی را واگذار کردیم که این شکست‌ها برای هر تیم بزرگی هم ممکن است پیش بیاید.

وی افزود: اما با پیروزی مقابل "اینگول اشتاد" در جام حذفی و برد پر گل مقابل نورنبرگ بار دیگر روحیه بازیکنان افزایش یافت و اکنون کاملا آماده جدال با ناپولی هستیم.

بایرن فردا شب در چارچوب هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در "آلیانس آره‌نا" میزبان ناپولی خواهد بود و رومنیگه معتقد است در صورت پیروزی در این بازی باواریایی‌ها صعود خود را به مرحله بعدی تقریبا قطعی خواهند کرد.

وی در این خصوص تصریح کرد: اگر در بازی چهارشنبه شب مقابل ناپولی به پیروزی برسیم تقریبا کارمان در این مرحله تمام شده و باید به فکر دور بعدی رقابت‌ها باشیم. برای پیروزی در این بازی هر کاری بتوانیم می کنیم، چرا که جدال بسیار حساسی برای ما خواهد بود.