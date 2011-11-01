به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی در جمع گسترده امدادگران و امدادیاران در مکه مکرمه با اشاره به اینکه هم اکنون 97 هزار زائر ایرانی در مکه مکرمه مستقر شده‌اند، گفت: عملیات انتقال و اسکان زائران ایرانی در سرزمین وحی به خوبی انجام شد. برهمین اساس، مرحله اول به پایان رسید و مرحله دوم و اساسی حرکت به سمت عرفات است.

وی افزود: تمام حج در روزهای آینده ( ایام تشریق) که پیش‌رو داریم، خلاصه می‌شود و همه اقدامات و اجتماعات هم برای ورود به مرحله دوم است.

به گزارش مهر، بعدازظهر جمعه مقارن با سیزدهم آبان و 8 ذی الحجه - بر اساس تقویم عربستان - از ساعت 13 اولین گروه از 97 هزار زائر ایرانی را به عرفات منتقل می‌کنند. تا ساعت 23 شب روز 8 ذی‌الحجه همه زائران ایرانی به عرفات منتقل خواهند شد.

650 دستگاه اتوبوس مسئولیت انتقال زائران ایرانی به سمت عرفات را بر عهده خواهند داشت. البته زائران شب را در چادرهای عرفات حضور می‌یابند، ضمن اینکه مراسم برائت از مشرکین و دعای عرفه صبح روز نهم ذی الحجه در عرفات برگزار خواهد شد. در همین حال، پس از نماز مغرب و عشا انتقال حجاج به مزدلفه و منا آغاز می‌شود. پیش بینی شده است که تا ساعت 24 همان شب زائران به مزدلفه و منا انتقال یابند.

با تهیه اتوبوسهای مخصوص زائران جانبازان مشکلی برای این عزیزان برای حضور در عرفات و منا وجود نخوهد داشت، همچنین زائرانی که وقوف اظطراری دارند، صبح به منا منتقل خواهند شد. این افراد تقریبا 55 درصد زائران را تشکیل می دهند که خانم‌ها و زائران مسن در میان آنها هستند و عصر عرفه از کارون‌ها جدا خواهند شد.



در روز عید قربان هم واحد قربانی کار ذبح را مدیریت خواهد کرد. بعدازظهر روز سه شنبه 12ذی الحجه زائران به ساختمانهای خود در مکه بازخواهند گشت.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه خدمات‌دهی به 97 هزار زائر ایرانی با 261 کارمند ستاد عملیات مکه، مدینه و جده را غیرقابل تصور دانست و اظهارداشت: اگر همکاری و یاری تک تک زائران، مدیران و عوامل کاروانها و ... نباشد، محال است این کار با موافقیت انجام شود.

لیالی یادآور شد: در سال گذشته 80 - 90 نفر (ذابح) 103 هزار گوسفند را با رعایت نکات شرعی قربانی کردند که این کار در شرایط عادی، غیر قابل انجام است اما در موسم حج این اتفاق افتاده است. وی در پایان گفت: خوشبختانه تاکنون حتی یک زائر گم شده پیدا نشده در سرزمین وحی نداریم.