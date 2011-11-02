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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

اقدام اخیر «الزویر» کاملاً سیاسی بود/ برنامه‌های جدید مرکز نشر دانشگاهی

اقدام اخیر «الزویر» کاملاً سیاسی بود/ برنامه‌های جدید مرکز نشر دانشگاهی

رئیس مرکز نشر دانشگاهی اقدام اخیر شرکت انتشاراتی «الزویر» در تحریم یکی از دانشگاه‌های ایران را کاملاً سیاسی و نشان دهنده وجود اراده‌ای برای مدیریت نشر در جهان توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تهرانچی که در غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافته بود، درباره واکنش به اقدام اخیر شرکت انتشاراتی «الزویر» در تحریم یکی از دانشگاه‌های ایران توضیح داد.

وی گفت: امروزه در جهان نشر علم به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت دانش مورد توجه است. با اینکه کشور ما بالاترین ضریب رشد علم و تولید مقالات علمی را در جهان دارد، متاسفانه در عرصه ملی چنانکه باید و شاید به انتشار این مقالات توجه نشده است.
 
رئیس مرکز نشر دانشگاهی با بیان اینکه «امروزه شرکت‌های ناشر در دنیا، نشر علم را مدیریت می‌کنند» به اقدام اخیر شرکت انتشاراتی «الزویر» در تحریم یکی از دانشگاه‌های ایران اشاره و اضافه کرد: این حرکت که بعد از شهادت یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه مذکور صورت گرفته، کاملاً سیاسی است و نشان می‌دهد که حلقه‌ای قصد دارد نشر جهانی را مدیریت کند.
 
 
کد مطلب 1450199

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