بی توجهی پزشکان اسرائیلی به نقض حقوق بشر/ جزئیاتی از وضع زندانهای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، سازمانهای حقوق بشری و کمیته مردمی مبارزه علیه شکنجه، پزشکان رژیم صهیونیستی را به بی توجهی به موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و گزارش نکردن اسناد شکنجه اسرای فلسطینی متهم کردند.

این گزارش که قرار است اواخر نوامبر رسما منتشر شود، بر اساس شکایت 200 اسیر فلسطینی از سال 2007 تاکنون است که در آن عملکرد پزشکان رژیم صهیونیستی در قبال وسایل مورد استفاده بازجویان آژانس امنیتی این رژیم علیه افراد بازداشت شده مورد پرسش قرار گرفته شده است.

در این گزارش همچنین آمده که پزشکان رژیم صهیونیستی استفاده از روش های ممنوع بازجویی و شکنجه را برای کسب اطلاعات تایید کرده و این موارد را گزارش نکرده اند.

اسناد مربوط به جراحات وارده علیه اسرای فلسطینی می تواند عاملی مهم برای آغاز تحقیقات در این باره و محاکمه بازجویان اسرائیلی و اجرای عدالت باشد.

این درحالیست که "مارک رگف" سخنگوی کابینه اسرائیل ادعا می کند: بدرفتاری علیه افراد بازداشت شده از جمله اسرای امنیتی در اسرائیل غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده پس از مداوای سطحی زخم های خود دوباره مورد بازجویی قرار می گرفتند که این عمل در تضاد با اصول اخلاقی پزشکی است.

پیش از این شکایت های زیادی درباره شکنجه در زندان دکل به وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی ارسال شده که در اغلب این شکایت نامه ها آمده بود: زندانیان را در قفسهای به ابعاد دو متر در دو متر نگهداری می کنند و وضعیت موجود در این قفسها به هیچ وجه مناسب نیست و از لحاظ روحی زندانی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

در بخشی از این گزارش آمده که زندانیان را برای تنبیه مدتها به تخت می بندند بطوری که فرد تنبیه شده نه توان حرکت دارد و نه اینکه می تواند غذا بخورد و از همه بدتر آنکه این فرد برای دفع حاجت نیز نمی تواند اقدام کند و همین امر موجب شده تا زندانها وضعیت بهداشتی مناسبی نداشته باشند.