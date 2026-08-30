به گزارش خبرنگار مهر، منصور مدارایی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمش برابر شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: امیدوارم همه هواداران از این بازی خوب لذت برده باشند. مسابقه خوبی بود، اما فکر می‌کنم بازی یک‌طرفه بود و توانستیم شرایط مسابقه را به خوبی مدیریت کنیم.

وی افزود: تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم و تقریباً اجازه ایجاد موقعیت به آنها ندادیم. در تمام نقاط زمین شرایط را کنترل کردیم به موقع حمله کردیم و به موقع دفاع داشتیم تا بتوانیم نتیجه خوبی به دست بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان، ادامه داد: این دومین کلین‌شیت ما در لیگ برتر بود و فکر می‌کنم تاکنون هیچ تیمی نتوانسته باشد دو مسابقه پشت سر هم را بدون دریافت گل پشت سر بگذارد.

مدارایی با قدردانی از هواداران فولاد هرمزگان، گفت: از همه عزیزانی که در این هوای گرم آمدند و از تیم حمایت کردند تشکر می‌کنم. ما هم به افتخار آنها تا آخرین نفس می‌جنگیم و تلاش می‌کنیم از حق فولاد دفاع کنیم و برای قهرمانی آماده باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دست تک‌تک هواداران درد نکند و ممنونم که در ورزشگاه حضور پیدا کردند. دوستانی هم که نتوانستند بیایند، تماس گرفتند و زحمت کشیدند. امیدوارم این برد برای همه آنها لذت‌بخش بوده باشد و در هفته‌های آینده نیز بتوانیم به همین شکل ادامه دهیم.

سرمربی فولاد هرمزگان در پایان گفت: حق مردم استان بیشتر از این‌هاست و امیدوارم همیشه شادی در میان مردم باشد.