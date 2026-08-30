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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

مدارایی: برای دفاع از حق تیم فولاد تا آخرین نفس می‌جنگیم

مدارایی: برای دفاع از حق تیم فولاد تا آخرین نفس می‌جنگیم

بندرعباس - سرمربی فولاد هرمزگان گفت: با مدیریت مناسب بازی و آنالیز دقیق حریف ضمن کسب پیروزی برابر شهرداری بندرعباس دومین کلین‌شیت متوالی خود را ثبت کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مدارایی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمش برابر شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: امیدوارم همه هواداران از این بازی خوب لذت برده باشند. مسابقه خوبی بود، اما فکر می‌کنم بازی یک‌طرفه بود و توانستیم شرایط مسابقه را به خوبی مدیریت کنیم.

وی افزود: تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم و تقریباً اجازه ایجاد موقعیت به آنها ندادیم. در تمام نقاط زمین شرایط را کنترل کردیم به موقع حمله کردیم و به موقع دفاع داشتیم تا بتوانیم نتیجه خوبی به دست بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان، ادامه داد: این دومین کلین‌شیت ما در لیگ برتر بود و فکر می‌کنم تاکنون هیچ تیمی نتوانسته باشد دو مسابقه پشت سر هم را بدون دریافت گل پشت سر بگذارد.

مدارایی با قدردانی از هواداران فولاد هرمزگان، گفت: از همه عزیزانی که در این هوای گرم آمدند و از تیم حمایت کردند تشکر می‌کنم. ما هم به افتخار آنها تا آخرین نفس می‌جنگیم و تلاش می‌کنیم از حق فولاد دفاع کنیم و برای قهرمانی آماده باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دست تک‌تک هواداران درد نکند و ممنونم که در ورزشگاه حضور پیدا کردند. دوستانی هم که نتوانستند بیایند، تماس گرفتند و زحمت کشیدند. امیدوارم این برد برای همه آنها لذت‌بخش بوده باشد و در هفته‌های آینده نیز بتوانیم به همین شکل ادامه دهیم.

سرمربی فولاد هرمزگان در پایان گفت: حق مردم استان بیشتر از این‌هاست و امیدوارم همیشه شادی در میان مردم باشد.

کد مطلب 6932392

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