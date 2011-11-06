نیروی انتظامی در خوشاب مستقر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به عبور جاده ترانزیتی آسیای میانه از خوشاب گفت: عبور کامیون های ترانزیتی معضل جدی برای این شهرستان تازه تاسیس است.

وی افزود: استقرار پلیس راه و راهنمایی و رانندگی در ایجاد امنیت برای مردم این شهرستان بسیار موثر است.

سردار بهمن امیری مقدم نیز در این دیدار اظهار داشت: بایستی با کمک مردم و مسئولان زیرساخت های لازم برای استقرار ستاد نیروی انتظامی در شهرستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید پلیس تخصصی، پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس اطلاعات و پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان تازه تاسیس خوشاب تشکیل شود، افزود: این امر نیاز به همکاری مسئولان برای فراهم کردن شرایط تشکیل این نهادها دارد.

امیری مقدم با اشاره به تردد بالا در جاده ترانزیتی که از شهرستان خوشاب می گذرد، ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر شعبه راهور و راهنمایی و رانندگی در این شهرستان مستقر شود.