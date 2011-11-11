اولین گروه از حجاج استان قزوین 23 آبان ماه باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبادی گفت: این کاروان 145 نفره دوشنبه هفته آینده کشور عربستان را به مقصد ایران اسلامی ترک می کند.

وی افزود: آخرین پرواز انتقال حجاج استان نیز به کشور، در تاریخ یازدهم آذر ماه خواهد بود.

به گفته عبادی امسال یک هزار و 295 زائر از استان قزوین در قالب 9 کاروان برای انجام مناسک حج تمتع به سرزمین وحی مشرف شده اند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان قزوین تصریح کرد: بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر در نوبت اعزام به حج تمتع هستند و تا 15 سال آینده امکان ثبت نام جدید از متقاضیان حج تمتع وجود ندارد.