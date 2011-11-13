به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال تفاهم های صورت گرفته میان انجمن دیابت ایران و برج میلاد تهران، همزمان با روز جهانی دیابت در روز 23 آبان ماه نورپردازی ضلع جنوبی ساختمان مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران آبی رنگ می شود.

همچنین قرار است پیام هایی برای کنترل بیماری های دیابتی نیز به صورت لیزر شو روی بدنه ساختمان برج میلاد به نمایش دربیاید.

از دیگر برنامه های برج میلاد در روز جهانی دیابت، کنترل سلامتی بیماران دیابتی در ایستگاه سلامتی برج میلاد تهران و رها کردن بادکنک های آبی رنگ از سوی کودکان بازدیدکننده است.

بازدیدکنندگان برج میلاد تهران در روز جهانی دیابت (23 آبان ماه) می توانند به صورت رایگان قند و فشار خون را کنترل کرده و افرادی که در آنها علائم بیماری دیابت دیده شود از سوی کارشناسان این ایستگاه به پزشک متخصص معرفی می شوند.

همچنین فردا دوشنبه (23 آبان ماه )کودکان بازدیدکننده از برج میلاد به صورت نمادین و برای گرامیداشت روز دیابت، بادکنک هایی به رنگ آبی را از فراز برج میلاد تهران به هوا می فرستند.



نورافشانی برج میلاد در شب عید غدیر



همچنین همزمان با شب عید سعید غدیر مراسم ویژه نورافشانی و لیزر شو در برج میلاد تهران برگزار می شود.



این مراسم دوشنبه شب (22 آبان ماه) ساعت 17:30 در کنار برج میلاد تهران قابل مشاهده است.



روابط عمومی برج میلاد تهران از تمامی عکاسان و خبرنگاران علاقه مند برای حضور در این مراسم دعوت به عمل می آورد.

بنا بر این گزارش، برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و علمی در برج یکی از اهداف اصلی برج است و برهمین اساس برج میلاد به مناسبت های مختلف فرهنگی و اجتماعی، اقدام به برگزاری جشن ها، کارگاه های تخصصی و برپایی نمایشگاه های مختلف در گالری برج میلاد کرده و بازدید از آن نیز برای علاقه مندان رایگان است.