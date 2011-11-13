جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و سومین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام ابراهیم بهشتی دامغانی، عباس کوثری، سیدجعفر صاقی فدکی و دکتر یوسفعلی باقرپور در دفتر دانشنامه برگزار شد.



در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "بلوغ" تألیف احمدعلی نقی پور در دستور کار قرار گرفت.



این مقاله درباره بلوغ به معنی گذر از دنیای کودکی و پا نهادن به دوران تعهد دینی، اخلاقی، عرفی و اجتماعی است. این حالت گذر از دوران طفولیت به مرز کمال، رسیدن به رتبه زنان و مردان است.



اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی مقاله، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

در نهایت مقرر شد اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به شخصی غیر از مؤلف صورت پذیرد.

