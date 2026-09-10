به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ساجدی نیا ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای منطقه روستای وارمی شهرستان میاندورود با اشاره به احتمال وقوع بارشهای سنگین در بخشهایی از کشور اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، پدیده النینو میتواند ۲۵ تا ۲۷ استان کشور را تحت تأثیر قرار دهد و مازندران نیز در شمار استانهای در معرض این شرایط قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با پیامدهای بارندگیهای شدید افزود: برای مدیریت بحران نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم، بلکه اقدامات پیشگیرانه باید از قبل انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه جان انسانها برای مدیریت بحران اهمیت ویژهای دارد، تصریح کرد: باید تمام ظرفیتهای موجود برای کاهش خسارتهای احتمالی به کار گرفته شود و در این زمینه لایروبی رودخانهها و مسیرهای عبور آب از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: اگر لایروبیها و اقدامات پیشگیرانه در زمان مناسب انجام شود، میتوان از بروز بسیاری از خسارتها در زمان بارشهای سنگین جلوگیری کرد یا دستکم میزان خسارت را کاهش داد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران زمانی موفق خواهد بود که دستگاههای مختلف پیش از وقوع حادثه وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری را داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تهدیدات دشمنان اظهار کرد: ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با جنگ، تحریم و توطئههای مختلف مواجه بوده است، اما مردم ایران جنگطلب نیستند و در عین حال در برابر تجاوز و تهدید دشمن نیز کوتاه نخواهند آمد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: دشمن همواره با برنامهریزی و طراحی توطئهها حرکت میکند و حتی زمانی که اقدامی انجام نمیدهد، نباید از هوشیاری غافل شویم؛ چراکه دشمن مکار و حیلهگر است.
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی گفت: سازمان مدیریت بحران کشور با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف، در شرایط جنگی وارد میدان شد و دستورالعملهای لازم را در مدت کوتاهی تدوین و به دستگاهها ابلاغ کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس سنگرسازان بیسنگر در خط مقدم خدمترسانی بودند، امروز نیز راهداران در شرایط سخت وظیفه مهمی برای حفظ و برقراری مسیرهای ارتباطی بر عهده دارند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و ایستادگی مردم گفت: مشکلات وجود دارد، اما باید برای کشورمان تا آخر ایستادگی کنیم و با استفاده از ظرفیتهای داخلی، هم در برابر تهدیدات و هم در برابر حوادث طبیعی آمادگی داشته باشیم.
نظر شما