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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

رمان «مأمورهای نامرئی» منتشر شد

رمان «مأمورهای نامرئی» منتشر شد

رمان «مأمورهای نامرئی» نوشته سیدمیثم موسویان با محوریت پیوند ورزش، تاریخ و جهان‌های پنهان شهری، توسط نشر نشان و به همت فدراسیون کشتی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «مأمورهای نامرئی» داستان خسرو، جوانی همدانی است که برای گذران زندگی راهی تهران می‌شود و در خرابه‌های جنوب شهر سکونت می‌کند. زندگی او با حضور صدایی ناشناس که از مأموریتی بزرگ سخن می‌گوید، وارد مسیری متفاوت می‌شود؛ مسیری که در آن مرز میان جهان واقعی و آنچه در پسِ ظاهر شهر پنهان مانده، به تدریج کمرنگ می‌شود.

این رمان در کنار روایت داستانی، به فضای تاریخی دوران پهلوی و مفاهیمی همچون سحر و رازهای پنهان شهری می‌پردازد و ورزش و تربیت پهلوانی را نیز به یکی از عناصر مهم روایت تبدیل می‌کند. در این میان، حضور مربی‌ای که در خفا شاگردانی را تربیت می‌کند، بخش دیگری از ماجرا را شکل می‌دهد.

«مأمورهای نامرئی» در ۱۷۲ صفحه و با قیمت ۳۸۰ هزار تومان، در چاپ نخست سال ۱۴۰۵ از سوی نشر نشان صبح منتشر شده است.

این اثر به «اهالی زورخانه و مربیانی که بی‌صدا تربیت می‌کنند» تقدیم شده است.

کد مطلب 6943125
زهرا اسكندری

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