گام نخست برای ایجاد تحول ساختاری در نظام حکمرانی فضای مجازی برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند تحول ساختاری نظام حکمرانی فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران در پیشنشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این پیش نویس بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سند راهبردی، توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است.
مرکز ملی فضای مجازی در روند تدوین این سند، چند ماه قبل با انتشار فراخوانی از نخبگان، اساتید دانشگاه و اندیشکدهها درخواست کرد که نقطه نظرات کارشناسی خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.
این سند قرار است سیاستهای مهمی را نهایی کند که از آن جمله میتوان به استقرار الگوی حکمرانی مردمی و مشارکتی، رفع تعدد، همپوشانی و تشتت نهادی؛ هماهنگی و حل اختلاف ساختارمند، توسعهگرایی و طراحی سازوکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، طراحی سازوکارهای مشارکت ذینفعان و ایجاد نظام مسئولیتپذیری و ضمانت اجرا، اشاره کرد.
این پیشنویس در جلسه پیشنشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی با حضور نمایندگانی از وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، اطلاعات، بررسی شده است.
همچنین در این جلسه نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پدافند غیرعامل کشور حضور داشتند.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، مقرر شده که پس از جمعبندی پیشنویس این سند در جلسه آتی پیشنشست شورای معین، موضوع در دستورکار شورای معین شورای عالی فضای مجازی قرار بگیرد
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