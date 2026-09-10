برداشت بادام در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

مرتضی درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: هزینه تهیه کود، سموم، مواد تغذیه‌ای و سایر نهاده‌های کشاورزی طی سال جاری افزایش قابل توجهی داشته و نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت محصولات صادراتی تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: قیمت بادام هر ساله با بررسی شرایط تولید و بازار و با مشارکت نمایندگان کشاورزان تعیین می‌شود و نرخ امسال نیز با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر بخش تولید و بازار مشخص شده است.

مدیر اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه بادام مامایی یکی از محصولات مهم و صادراتی استان محسوب می‌شود، ادامه داد: تعیین قیمت پایه با هدف حفظ صرفه اقتصادی تولید، حمایت از باغداران و ایجاد انگیزه برای استمرار فعالیت در این بخش انجام شده است.

قیمت بادام بر اساس اندازه دانه تعیین می‌شود

درخشان درباره نحوه تعیین قیمت بر اساس اندازه دانه بادام گفت: قیمت پایه برای بادام با اندازه ۱۰۰ دانه در نظر گرفته شده است و برای سایزهای درشت‌تر و ریزتر، قیمت متناسب با تعداد دانه تغییر خواهد کرد.

وی توضیح داد: در سایزهای کمتر از ۱۰۰ دانه، به ازای هر دانه کاهش نسبت به مبنا، ۱۰۰ هزار تومان به قیمت پایه افزوده می‌شود و در سایزهای بالاتر از ۱۰۰ دانه نیز به ازای هر دانه، ۵۰ هزار تومان از قیمت پایه کسر خواهد شد.

درخشان تأکید کرد: نرخ‌های تعیین‌شده مبنای توافق میان نمایندگان بخش کشاورزی و باغداران است و لازم است در معاملات بادام مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه تولید بادام در سال جاری بیان کرد: میزان تولید امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و حدود یک‌سوم سال قبل برآورد شده است.

مدیر اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری افزود: متوسط برداشت بادام که سال گذشته حدود ۲ تن در هکتار بود، امسال به حدود ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده است و این کاهش تولید در کنار افزایش هزینه‌های باغداری، از عوامل مؤثر در تعیین نرخ جدید بوده است.

قیمت بادام ربیعی و شاهرودی ۵ درصد کمتر از مامایی

درخشان درباره قیمت سایر ارقام بادام نیز گفت: نرخ بادام ربیعی و شاهرودی حدود پنج درصد کمتر از قیمت پایه بادام مامایی تعیین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، در صورت تغییر محسوس شرایط بازار، امکان بازنگری در قیمت‌های تعیین‌شده طی روزها و ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.

مدیر اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری ابراز امیدواری کرد تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های تولید، ضمن حفظ صرفه اقتصادی برای باغداران، زمینه عرضه مناسب محصول و تقویت صادرات بادام استان را فراهم کند.