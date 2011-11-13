حال و هوایی دارد این حرم بقیع

"هرچقدر از بقیع بگوئیم، کم گفتیم." این روایت خیلی از حجاج ایرانی و کشورهای مختلف اسلامی است که در زیارت از قبرستان بقیع و یا به عبارت دیگر، "حرم بقیع" می‌گویند.

این روزها که حجاج مدینه بعد در شهر پیامبر گرامی اسلام به‌سر می‌برند، هر روز بعد از نماز صبح به "حرم بقیع" می‌روند و شروع به زیارت و دعا خواندن می‌کنند؛ حال این وهابی‌ها هرچه می‌خواهند بگویند و روایت‌های تاریخی را تحریف کنند.

هر روز که می‌گذارد، زائران زیادی از هر قوم و قبیله‌ای، از جنوب شرق آسیا تا قلب اروپا ، آمریکا و و آفریقا به شیفتگان اهل بیت (ع) می‌افزایند؛ از حاجی چینی و آمریکایی و انگلیسی گرفته تا رنگین کمانی از رنگهای مسلمان جهان اسلام را می‌شود در قبرستان بقیع دید که چطور اشک می‌ریزند.

البته زنان در حسرت زیارت بقیع از نزدیک به‌سر می‌برند و همچنان - به دلیل ممنوعیت- از پشت دیوارها و میله‌ها به راز و نیاز می‌پردازند. واقعا حال و هوایی دارد این مدینه و مسجدالنبی و حرم بقیع.

معنای بقیع چیست

بقیع در لغت به معنای زمین وسیعی است که در آن درختهای فراوان با ریشه های درخت باشد. این قبرستان در طرف شرق مدینه واقع است و از مقدس ترین قبرستان‌هایی است که جهان شاهد عظمت آن بوده و هست، زیرا این سرزمین مقدس که جز ویرانه‌ای انباشته به خاک نیست و بدون سایبان و بدون چراغ است، اجساد مطهر اهل بیت پیامبر گرامی را در آغوش خاک‌های خود گرفته است.



به عبارت دیگر، کدام سنگین دل است که به این قبرستان ویران پای بگذارد و باران اشک بر رخسارش سرازیر نشود.

قبر چهار امام بزرگوار شیعه با نهایت مظلومیت در یک محوطه بی در و پیکر به مساحت 32 متر مربع در قبرستان بقیع مشهود است.



بقیه را بقیع الغرقد هم می‌گویند



علت اینکه بقیه را بقیع الغرقد نامیده‌اند، آن است که نوعی درخت خاردار در این گورستان می‌روئیده که نامش غرقد بوده، از این رو به بقیع الغرقد معروف شده است.



بقیه تا یکصد سال قبل دیوار و حصاری نداشته اما اکنون با دیواری بلند محصور گشته و از گذشته تاکنون مسلمانان از هر فرقه و مذهب، پس از زیارت رسول خدا به اینجا آمده و اهل بیت را زیارت می‌کنند.



چه بزرگوارانی در بقیع دفن شده‌اند



در این قبرستان، سبط اکبر رسول گرامی اسلام حضرت امام حسن مجتبی (ع) امام دوم شیعیان جهان، حضرت علی بن الحسین امام چهارم شیعیان جهان، حضرت محمد بن علی (ع) امام پنج شیعیان، حضرت جعفربن محمد (ع) امام ششم شیعیان مدفون هستند و قبر شریف و بدون ضریح آنان محل زیارت شیعیان و سایر مذاهب و علاقه مندان اهل بیت است.



قبر مطهر ابراهیم فرزند رسول اکرم که در سال هشتم هجرت متولد شده و 18 ماه عمر کرده و در هجدهم ماه رجب دار فانی را وداع گفته در قبرستان بقیع است.



حضرت ام البنین که نام مقدس فاطمه است، همسر مکرم علی ابن ابی طالب امیر مومنان و مادر حضرت باب الحوائج ابوالفضل (ع) که در روز عاشورا فرزندانش جانشان را فدای عزیز زهرا نمودند، قبر شریفش در قبرستان بقیع است. قبر شریف فاطمه بنت اسد، والده ماجده حضرت امیر المومنان (ع) که دارای مقامات عالیه و از عظمت بسیاری برخوردار بود، کنار ائمه در قبرستان بقیع است.



قبر شریف حضرت زینب، حضرت ام الکلثوم، حضرت رقیه دختران حضرت رسول که در محل مشخصی قرار دارد، در قبرستان بقیع است. قبر مقدس حضرت عقیل بن ابی طالب و عبدالله بن جعفر طیار و اسماعیل بن امام جعفر صادق (ع) در قبرستان بقیع است.



قبور زوجات رسول الله در یک محل مشخص در داخل قبرستان بقیه است. عباس، عموی پیامبر و بسیاری از اصحاب و یاران و خویشان پیغمبر گرامی اسلام در همین قبرستان مقدس مدفون هستند. محتمل است که قبر مطهر صدیقه طاهره کنار قبور شریف چهار امام معصوم باشد.

بیت الاحزان یا قبه الحزن در شمال قبور ائمه قرار داشته و محل گریه حضرت زهرا (س) پس از رحلت پدرش بوده است.

از امیرالمومنین (ع) روایت است: هر کس به قبرستان برای زیارت اهل قبور برود، خداوند متعال ثواب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید و گناه پنجاه ساله او و والدینش را ببخشد.



در همین حال، شهدای واقعه حره و شهدای احد هم در قبرستان بقیع دفع شده اند. در قبرستان بقیع بیش از ده هزار نفر از صحابه ، تابعان، قراء، سادات بنی هاشم و نوادگان ائمه مدفون شده‌اند.



اولین مهاجری که از دنیا رفت، عثمان بن مظعون بود که پیامبر گرامی اسلام در تشییع جنازه او شرکت کردند و فرمودند: خوشا به حالت که دنیا تو را نپوشانید و تو نیز خود را به دنیا نپوشاندی.



قبر سعد بن معاذ، مرد والامقام از یاران وفادار پیامبر گرامی اسلام که در جنگها همراه حضرت بود و گاهی نیز نیز مورد اصابت قرار می‌گرفت. نافع (از جمله قرا بزرگ) و ابو سعید خدری (از صاحبه بزرگ) و از هواداران امیرالمومنین(ع) نیز در قبرستان بقیع است.



از بعضی از روایت استفاده می‌شود که سر مبارک حضرت امام حسین (ع) کنار قبور ائمه شیعه مدفون شده است. در محل قبر حضرت ام النبین که در ضلع شمالی قبرستان بقیع واقع شده، دو قبر دیگر نیز که قبرهای عمات رسول الله یعنی عاتکه و حضرت صفیه هستند، قرار گرفته است.