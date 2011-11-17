گویش کرجی نمایانگر فرهنگ و ادبیات غنی استان البرز است

نور الله نریمانی در حاشیه دومین همایش فرهنگ و گویش و اصیل کرجی که شامگاه چهارشنبه از طرف جمعیت همیار کرج در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، زبان را مهمم ترین راه انتقال فرهنگ و ادبیات یک قوم دانست وگفت: امیدواریم این همایش مقدمه و سرلوحه ای برای تفهیم وحدت و همدلی همه اقوام ایرانی با هر گویش و لهجه ای باشد.



وی افزود: ما یعنی ایرانی ها هر کجا که باشیم یک پارچه ایرانی هستیم و سرزمین همه اقوام ساکن در این فراز پهناور ایران و زبانمان هم ایرانی است هرچند با آواها و لهجه های گوناگون، بنابراین باید وحدت و همدلی همواره حرف اولمان باشد.



نریمانی همچنین با اشاره به اینکه همواره در پس هر زبان و گویشی ادبیات و فرهنگ غنی و اصیلی نهفته است، البرز را دارای ادبیات و فرهنگ بسیا غنی و اصیل ایرانی دانست و افزود: در کرج بزرگ یا بهتر بگویم ایران کوچک گروههای بسیاری از اقوام گوناگون ایرانی با گویش های مختلف حضور دارند اما گویش و لهجه کرجیان به ویژه ساکنان البرز مرکزی،بازمانده زبان دری است.



وی با اشاره به زبانهای رایج ایران در پیش از اسلام مانند: دری، پهلوی،بدوی و فارسی گفت: این گویش ها با مرور زمان از یکدیگر تقلید گرفته و هریک با دیگری به نحوی آمیخته شده و بقایای زبان دری که هم اکنون در البرز مرکزی و برخی اقوام در دور دست ها رواج دارد نیز از این تقلید ها در امان نبوده و زبان دری رایج کنونی با دری پیش از اسلام متفاوت است.



این پژوهنده گویش و لهجه ایرانی اظهار امیدواری کرد: جمعیت همیار کرج بتواند نقشی موثر در شناسایی لهجه و گویش اصیل کرجی و به تبع آن فرهنگ و آداب رسوم کرجی داشته باشد.