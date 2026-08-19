ورزش سبک سکته مغزی را در افراد مبتلابه فیبریلاسیون دهلیزی کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، فیبریلاسیون دهلیزی، ضربان قلب نامنظم است که خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی کمتر از جمعیت عمومی فعال هستند.

یک مطالعه جدید روی بیش از ۸۷۰۰۰ بزرگسال نشان داد که حتی کمی فعالیت بدنی با احتمال بیشتر جلوگیری از سکته مغزی و مرگ مرتبط است.

در مقایسه با بزرگسالانی که غیرفعال بودند، افرادی که سطح فعالیت سبکی داشتند، ۹ درصد کمتر احتمال داشت دچار سکته مغزی شوند. فعالیت متوسط و زیاد، کاهش بیشتری را نشان داد و خطر را تقریباً ۲۰ درصد کاهش داد.

تحرک داشتن و فعال ماندن همچنین با کاهش ۱۱ تا ۲۲ درصدی خطر مرگ به هر دلیلی مرتبط بود.

و در میان بزرگسالان مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی، کسانی که فعال ماندند، تا ۱.۲ سال بیشتر از کسانی که فعال نبودند، عمر کردند.

محققان امیدوارند که این یافته‌ها بیماران را به تحرک، با هر سرعتی، ترغیب کند.

«کریستوفر یوهانسن»، نویسنده اصلی و پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه نروژ، گفت: «امیدوارم نتایج ما آگاهی پزشکان و افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را در مورد مزایای سطوح پایین فعالیت بدنی افزایش دهد. فواید واقعی سلامتی می‌تواند صرف نظر از زمانی که فرد شروع به فعالیت می‌کند، اتفاق بیفتد و حتی کمی ورزش بهتر از اصلا ورزش نکردن است.»