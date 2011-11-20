انتقال سهام تالیا به مخابرات / احیای شبکه سیمکارتهای اعتباری تالیا

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سیم کارت اعتباری تالیا از جمله دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت هشتم بود که توسط بخش تعاونی و با هدف اشتغال زایی و مرتفع کردن نیاز مخابراتی کشور در بخش سیم کارتهای اعتباری تلفن همراه شروع به فعالیت کرد.

این پروژه که در واقع اولین تجربه خصوصی ‏سازی به معنای واقعی در بخش ارتباطات سیار بود قرار بود در مدت 10 سال بیشاز 6 میلیون سیم کارت اعتباری با کدهای 0932 و 0933 وارد بازار کند اما با گذشت 7.5 سال از راه اندازی این شبکه گفته می شود که کمتر از 200 هزار نفر، سیم کارتهای تالیا را در دست دارند که آن هم تنها در تهران و برخی مراکز استانها دارای پوشش شبکه ای است و در این میان معدود مشترکان این اپراتور در بلاتکلیفی برای خرید کارت شارژ و دریافت سرویس مناسب بسر می برند.

سال گذشته مسئولان شرکت مخابرات ایران از تصمیم این شرکت برای خرید 51 درصد سهام تالیا خبردادند تا مخابرات بتواند از ظرفیتهای بلااستفاده این شبکه استفاده کند.

تالیا بار دیگر فعال می شود

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه تالیا و اقدامات این شرکت برای خرید سهام تالیا اظهار داشت: مخابرات به دنبال تزریق سرمایه به پروژه تالیا و انتقال سهم است تا مشکلات فعلی مشترکان این شبکه اعتباری مرتفع شود.

سید مصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه تمامی تلاش برای حل مشکلات این شبکه اعتباری که هم اکنون نزدیک به 200 هزار مشترک دارد در حال انجام است گفت: با اضافه کردن تالیا به شبکه مخابرات ایران، شبکه سیم کارتهای اعتباری تالیا بار دیگر فعال می شود.

افزودن تالیا به مخابرات تا هفته آینده مشخص می شود

وی با بیان اینکه در این راستا تعاملاتی با شرکت تالیا در حال انجام است به مهر گفت: افزودن شبکه تالیا به شبکه مخابرات ایران تا پایان هفته آینده مشخص خواهد شد.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه براساس پیش بینی های انجام شده تا پایان امسال شمار مشترکان تالیا به بیش از یک میلیون نفر خواهد رسید اضافه کرد: از مدت پروانه تالیا تنها 2.5 سال باقی مانده که دراین مدت باید تلاش شود شمار مشترکان این شبکه به 6 میلیون نفر برسد.

حل مشکلات مشترکان تالیا با انتقال سهم به مخابرات

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران میزان تعهد تالیا را جذب 6 میلیون مشترک ظرف مدت 10 سال طبق قرارداد با مخابرات عنوان کرد و با تاکید بر احیای دوباره پروژه تالیا به مهر گفت: با شرکت تالیا در حال مذاکراتی هستیم که بتوانیم انتقال سهم دراین پروژه انجام دهیم که در صورت موافقت این شرکت با این موضوع، سرمایه گذاری در پروژه تالیا از سوی مخابرات انجام خواهد شد و مشکلات مشترکان این پروژه به طور کلی مرتفع می شود.

وی در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر قصد فروش نامبرینگ تالیا به یکی از اپراتورهای موبایل کشور تاکید کرد که تالیا قصد فروش نامبرینگ خود را ندارد و به عنوان پیمانکار مخابرات ایران قرار است دوباره احیا شود.

به گزارش مهر، تالیا تاکنون 710 سایت BTS در کشور نصب کرده که این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده و مسئولان مخابرات معتقدند پروژه تالیا به ضرر مخابرات است و این شرکت در سال 88 حدود 27 میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده است. بر این اساس مخابرات قصد دارد با تزریق سرمایه به این شرکت از ظرفیتهای بلااستفاده شبکه تالیا استفاده کند.

57 درصد از درآمد ناخالص پروژه تالیا متعلق به دولت است.