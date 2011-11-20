بازگشت مربی پیشین تیم ملی ووشو به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فتحی که در جام جهانی و بازی‌های آسیایی گوانگجو عضو کادر فنی تیم ملی ووشوی کشورمان بود، اوایل سال جاری برای اخذ مدرک دکترای حقوق ورزشی راهی کانادا شده بود.

فتحی پس از پایان دوره تحصیلی خود به تهران بازگشته تا دوباره با فدراسیون ووشو و تیم ملی همکاری کند. این در حالی است که شایعه حضور دائمی او در کانادا مطرح شده بود.

فرهاد فتحی در این رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: سال‌هاست در ووشوی ایران چه به عنوان ورزشکار و چه عضوی از کادر فنی فعالیت کرده‌ام. به هیچ وجه قصدم از سفر به کانادا ماندن در این کشور نبود و به دنبال آن بودم که پس از پایان دوره تحصیلی‌ام به ایران بازگردم.

وی افزود: در مدتی که برای تحصیل در کشور کانادا حضور داشتم با تیم ملی این کشور نیز همکاری داشتم اما بعد از پایان تحصیلاتم دیگر ماندن جایز نبود و باید به کشور خود برمی گشتم تا داشته و آموخته‌هایم را به جوانان این مرز و بوم انتقال دهم.

مربی پیشین تیم ملی ووشوی کشورمان در پایان گفت: شاید حضور من برای برخی‌ها سنگین باشد، برخی‌ها که همه چیز را پای پست و مقام می گذارند اما من آمده‌ام در خدمت ووشو ایران باشم و جای کسی را نخواهم گرفت.