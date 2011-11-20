تمدید مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد تا سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا ساعت 24 روز سه شنبه اول آذرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

متقاضیان می توانند کارت اعتباری و دفترچه راهنمای شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) را به صورت اینترنتی یا در باجه های پستی تهیه کنند.

در نوبت دوم پذیرش مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، عناوین رشته های مختلف نیمسال دوم دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1390 مشتمل بر 117 رشته و 2 هزار 987 رشته محل است.

آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد روز جمعه 25 آذرماه سال جاری برگزار و نتایج آن نیمه نخست بهمن ماه اعلام می شود.