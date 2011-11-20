  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۲

مرکز آزمون اعلام کرد:

تمدید مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد تا سه شنبه

تمدید مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد تا سه شنبه

مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تا روز سه شنبه هفته جاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا ساعت 24 روز سه شنبه اول آذرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

متقاضیان می توانند کارت اعتباری و دفترچه راهنمای شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) را به صورت اینترنتی یا در باجه های پستی تهیه کنند.

در نوبت دوم پذیرش مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، عناوین رشته های مختلف نیمسال دوم دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1390 مشتمل بر 117 رشته و 2 هزار 987 رشته محل است.

آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد روز جمعه 25 آذرماه سال جاری برگزار و نتایج آن نیمه نخست بهمن ماه اعلام می شود.

کد مطلب 1463929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها