به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قالبهای برش از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در صنایع تولیدی و شکلدهی فلزات هستند و کیفیت فولاد بهکار رفته در ساخت آنها، تأثیر مستقیمی بر طول عمر، دقت و هزینههای نگهداری قالب دارد. انتخاب فولاد نامناسب میتواند باعث لبپریدگی، ترک، سایش سریع و کاهش کیفیت برش شود و در نهایت هزینه تعمیر و تعویض قالب را افزایش دهد. به همین دلیل، هنگام انتخاب متریال قالب باید عواملی مانند سختی، مقاومت به سایش، چقرمگی، قابلیت ماشینکاری و شرایط کاری مورد توجه قرار گیرد. در این میان، فولادهای ابزار سردکار به دلیل خواص مکانیکی مناسب، یکی از گزینههای اصلی برای ساخت قالبهای برش محسوب میشوند.
چرا انتخاب فولاد مناسب برای قالب برش اهمیت دارد؟
قالبهای برش معمولاً در معرض نیروهای فشاری، ضربهای و اصطکاکی قرار دارند. در خطوط تولید با تیراژ بالا، این نیروها هزاران یا حتی میلیونها بار به قالب وارد میشوند. بنابراین، فولاد قالب باید بتواند بدون تغییر شکل محسوس یا ایجاد ترک، عملکرد خود را حفظ کند.
اگر سختی فولاد بیش از حد پایین باشد، لبه برنده قالب بهسرعت دچار سایش و تغییر شکل میشود. از طرف دیگر، افزایش بیش از اندازه سختی بدون توجه به چقرمگی میتواند احتمال شکست و لبپریدگی را بالا ببرد. بنابراین انتخاب فولاد مناسب، در واقع ایجاد تعادل میان مقاومت به سایش، سختی و چقرمگی است.
علاوه بر جنس فولاد، عملیات حرارتی نیز اهمیت زیادی دارد. حتی یک فولاد ابزار باکیفیت، در صورت سختکاری یا تمپر نامناسب نمیتواند حداکثر ظرفیت خود را نشان دهد.
بهترین فولاد برای ساخت قالبهای برش چیست؟
برای قالبهای برش، فولادهای ابزار سردکار معمولاً انتخاب مناسبی هستند. در میان گریدهای مختلف، فولادهای پرکروم مانند فولاد ۱.۲۳۷۹ به دلیل مقاومت سایشی بالا، سختیپذیری مناسب و پایداری ابعادی، کاربرد گستردهای در ساخت سنبه، ماتریس و قالبهای برش دارند.
انتخاب نهایی گرید فولاد باید براساس نوع ورق، ضخامت قطعه، تیراژ تولید، سرعت دستگاه، میزان ضربه و شکل هندسی قالب انجام شود. برای مثال، قالبی که برای برش ورق نازک و تولید انبوه استفاده میشود، الزاماً به همان فولادی نیاز ندارد که برای برش ورق ضخیم و سخت طراحی شده است.
فولاد ۱.۲۳۷۹ چه مزیتی برای قالبهای برش دارد؟
فولاد ۱.۲۳۷۹ یکی از شناختهشدهترین فولادهای ابزار سردکار است که در استاندارد DIN با این نام شناخته میشود و معادلهایی مانند D۲ در استانداردهای دیگر دارد. این فولاد به دلیل وجود مقدار قابل توجه کروم و کربن، پس از عملیات حرارتی میتواند سختی و مقاومت به سایش بالایی به دست آورد.
مقاومت سایشی مناسب، یکی از مهمترین دلایل استفاده از این فولاد در قالبهای برش است. زمانی که قالب در یک خط تولید بهصورت مداوم کار میکند، کاهش سرعت سایش لبههای برنده میتواند فاصله بین دفعات تعمیر و تیزکاری را افزایش دهد.
از طرف دیگر، این فولاد برای ساخت قطعاتی مانند سنبه و ماتریس، ابزارهای برش، تیغههای صنعتی و برخی قالبهای سردکار مورد استفاده قرار میگیرد. البته برای دستیابی به عملکرد مطلوب، کیفیت فولاد اولیه، عملیات حرارتی و نحوه ماشینکاری نیز باید کنترل شود.
مقایسه چند فولاد پرکاربرد برای قالبهای برش
انتخاب فولاد باید بر اساس شرایط واقعی تولید انجام شود. جدول زیر یک مقایسه کلی میان چند گرید متداول را نشان میدهد:
|
نوع فولاد
|
مقاومت به سایش
|
چقرمگی
|
کاربرد مناسب
|
وضعیت کلی برای قالب برش
|
۱.۲۳۷۹
|
بسیار بالا
|
متوسط
|
قالبهای برش و ابزار سردکار
|
بسیار مناسب
|
۱.۲۰۸۰
|
بالا
|
متوسط
|
تیغه و قالبهای برش
|
مناسب
|
۱.۲۸۴۲
|
خوب
|
خوب
|
قالبهای سردکار عمومی
|
مناسب
|
۱.۲۳۶۳
|
بالا
|
خوب
|
ابزار و قالبهای دقیق
|
مناسب
|
۱.۲۴۳۶
|
بسیار بالا
|
متوسط
|
برش و سایش شدید
|
مناسب برای شرایط خاص
این جدول یک مقایسه عمومی است و انتخاب نهایی باید با توجه به ضخامت و جنس قطعه، نوع دستگاه و شرایط تولید انجام شود.
چه عواملی عمر قالب برش را کاهش میدهند؟
حتی بهترین فولاد قالب نیز در صورت طراحی یا استفاده نادرست، عمر محدودی خواهد داشت. یکی از عوامل مهم، انتخاب سختی نامناسب پس از عملیات حرارتی است. سختی بسیار پایین باعث سایش سریع و سختی بیش از اندازه میتواند احتمال شکست ترد را افزایش دهد.
کیفیت عملیات حرارتی نیز اهمیت زیادی دارد. کنترل صحیح دمای آستنیته، سرعت سرد شدن و فرآیند تمپر میتواند ساختار متالورژیکی مناسبتری ایجاد کند. همچنین وجود تنشهای داخلی، اعوجاج پس از سختکاری و عملیات حرارتی غیراصولی میتواند دقت قالب را کاهش دهد.
طراحی قالب نیز باید با جنس و ضخامت ورق هماهنگ باشد. لقی نامناسب بین سنبه و ماتریس، یکی از عواملی است که میتواند نیروی برش را افزایش داده و موجب آسیب سریع به لبههای قالب شود.
هنگام خرید فولاد قالب به چه نکاتی توجه کنیم؟
پیش از خرید فولاد ابزار، مشخص کردن گرید دقیق، ابعاد موردنیاز، وضعیت تحویل، سختی اولیه و گواهی متریال اهمیت دارد. در پروژههای صنعتی، بررسی کیفیت داخلی فولاد نیز میتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.
از طرف دیگر، بررسی قیمت فلزات پیش از خرید میتواند به مدیریت بهتر هزینه پروژه کمک کند؛ اما نباید قیمت پایینتر را تنها معیار انتخاب قرار داد. فولادی که کیفیت نامناسبی داشته باشد، ممکن است در فرآیند تولید موجب افزایش هزینه ماشینکاری، عملیات حرارتی، تعمیرات و توقف خط شود.
به همین دلیل، مقایسه قیمت باید در کنار عواملی مانند کیفیت متریال، استاندارد، ابعاد، شرایط تحویل و قابلیت عملیات حرارتی انجام شود.
آیا فولاد ۱.۲۳۷۹ همیشه بهترین انتخاب است؟
با وجود مزایای قابل توجه، نمیتوان گفت ۱.۲۳۷۹ برای تمام قالبهای برش بهترین گزینه است. اگر قالب در معرض ضربههای شدید قرار داشته باشد، ممکن است فولادی با چقرمگی بالاتر انتخاب مناسبتری باشد. همچنین در قالبهایی که مقاومت سایشی بسیار بالا اولویت اصلی است، گریدهای دیگری نیز میتوانند مورد بررسی قرار گیرند.
بنابراین انتخاب فولاد باید بر اساس یک نیازسنجی فنی انجام شود. ضخامت و جنس قطعه کار، تعداد ضربات، سرعت تولید، نوع دستگاه پرس، شکل قالب و روش عملیات حرارتی، همگی در انتخاب نهایی تأثیر دارند.
نتیجهگیری
افزایش عمر قالبهای برش تنها به انتخاب یک فولاد سخت محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از انتخاب صحیح متریال، طراحی دقیق، عملیات حرارتی اصولی و نگهداری مناسب در افزایش دوام قالب نقش دارند. فولادهای ابزار سردکار، بهویژه فولاد ۱.۲۳۷۹، به دلیل مقاومت سایشی و سختیپذیری مناسب، یکی از گزینههای مهم برای ساخت سنبه و ماتریس قالبهای برش محسوب میشوند.
با این حال، انتخاب نهایی باید متناسب با شرایط کاری قالب انجام شود. بررسی مشخصات فنی فولاد، کیفیت متریال و همچنین مقایسه قیمت فلزات پیش از خرید میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش عمر مفید ابزار کمک کند. در نهایت، انتخاب فولاد مناسب زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که در کنار آن، عملیات حرارتی و طراحی قالب نیز بهصورت مهندسی انجام شده باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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