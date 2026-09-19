درویشی:فرمانداران خط مقدم تحقق مطالبات مردمی و ثبات مدیریتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرمانداران استان اصفهان صبح شنبه با هدف بررسی عملکرد ماههای گذشته و تدوین نقشه راه عملیاتی برای نیمه دوم سال، به ریاست ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شد. این نشست که با رویکرد ارزیابی توانمندیهای مدیریتی در سطوح شهرستانها همراه بود، بر جایگاه ویژه فرمانداران در تثبیت اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف توسعهای استان تأکید کرد.
فرمانداران دیدهبانان اصلی رضایتمندی مردم هستند
ایوب درویشی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس، جایگاه فرماندار را فراتر از یک مسئولیت اداری دانست و اظهار کرد: فرمانداران و مدیران ستادی در شهرستانها، به عنوان نمایندگان حاکمیت در صف مقدم مواجهه با مطالبات، دغدغهها و نیازهای مردم قرار دارند.
وی افزود: در شرایط فعلی، عملکرد مدیران شهرستانها نقش بیبدیلی در جلب مشارکت و ارتقای اعتماد عمومی ایفا میکند. به تعبیر دیگر، هر میزان که فرمانداران بتوانند با درک درست از مسائل بومی، گرهگشاییهای ملموس و سریعتری داشته باشند، به همان میزان سرمایه اجتماعی دولت تقویت خواهد شد.
تحلیل دستاوردهای هفته دولت در سایه محدودیتها
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستانهای استان، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: مدیریت استان در شرایطی به استقبال هفته دولت رفت که کشور با پیچیدگیهای خاص اقتصادی و اجرایی مواجه بود. با این حال، با همافزایی مجموعههای مدیریتی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، پروژههای قابلتوجهی در سطح شهرستانها افتتاح و به بهرهبرداری رسید که این موفقیت، حاصل تلاش صادقانه خادمان مردم در صف اول خدمترسانی است.
استقبال از نیمه دوم سال با رویکرد «انسجام بینبخشی»
درویشی در ادامه، آغاز نیمه دوم سال را فصل «تحرک مضاعف» در نظام اداری استان خواند و گفت: با بازگشایی مدارس و دانشگاهها و تغییر در اتمسفر فعالیتهای اجتماعی، فرمانداران باید با برنامهریزی دقیق و پیشدستانه، مسائل مربوط به حوزه آموزش، زیرساختهای حملونقل و تعاملات اجتماعی را رصد و مدیریت کنند.
وی با تأکید بر لزوم اجتناب از نگاه جزیرهای به مسائل، تصریح کرد: موفقیت در اجرای برنامههای نیمه دوم سال، مستلزم «انسجام درونی» میان دستگاههای اجرایی و تعامل هوشمندانه با نیروهای انتظامی و قضایی است. فرمانداران موظفند با احصای چالشهای احتمالی در شهرستان خود، پیش از آنکه این موارد به معضل تبدیل شوند، با هماهنگی بیندستگاهی، بهترین بستر را برای خدمترسانی فراهم کنند.
معاون استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه هیچ فرصتی نباید برای خدمت به مردم نادیده گرفته شود، از تمامی فرمانداران خواست تا با نگاهی دقیق به ظرفیتهای هر شهرستان و اولویتبندی مسائل، تمام توان اجرایی خود را برای سپری کردن نیمه دوم سال با کمترین چالش و بیشترین بهرهوری به کار گیرند.
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