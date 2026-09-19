پاسخ عراقچی به وزیر خارجه فرانسه؛ اشک تمساح بس است آقای بارو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به پیام اخیر وزیر امور خارجه فرانسه واکنشی نشان داد و نوشت: یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتلعام شدند. پاریس کمتر از یکدهم آنها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایتهای استعماری خود خودداری میکند.
عراقچی افزود: اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانشآموز ما را قتلعام کرد، گویای همه چیز است.
وزیر امور خارجه کشورمان به پیام اخیر وزیر امور خارجه فرانسه واکنشی نشان داد و نوشت: یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتلعام شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به پیام اخیر وزیر امور خارجه فرانسه واکنشی نشان داد و نوشت: یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتلعام شدند. پاریس کمتر از یکدهم آنها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایتهای استعماری خود خودداری میکند.
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