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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

پاسخ عراقچی به وزیر خارجه فرانسه؛ اشک تمساح بس است آقای بارو

پاسخ عراقچی به وزیر خارجه فرانسه؛ اشک تمساح بس است آقای بارو

وزیر امور خارجه کشورمان به پیام اخیر وزیر امور خارجه فرانسه واکنشی نشان داد و نوشت: یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتل‌عام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به پیام اخیر وزیر امور خارجه فرانسه واکنشی نشان داد و نوشت: یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتل‌عام شدند. پاریس کمتر از یک‌دهم آن‌ها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایت‌های استعماری خود خودداری می‌کند.

عراقچی افزود: اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه چیز است.

کد مطلب 6951139
محسن صمیمی

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    نظرات

    • سیامک IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      کاملا درست.و اضافه کنید نسل کشی مردم ایران توسط بریتانیا در جنگ جهانی اول از طریق ایجاد قحطی و گرسنگی--نسل کشی 12 ملیون بومی آمریکای شمالی توسط مهاجرین سفید پوست برای تصاحب سرزمین--نسل کشی مردم کنگو توسط بلژیک و .....کلا اگر غربی ها خودشون آدم کشی کنند از نظر خودشون نه تنها بد نیست بلکه کار بسیار خوبی بوده برای دموکراسی--پیشرفت--حقوق بشر....
    • مشهدی DE ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 5
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      این قدر دشمن داریم و هزار مکافات حالا مشکلمان شده ماراتن
    • کاردر IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      آفرین آقای عراقچی ، برای بررسی کشورها کافیه تاریخ ننگینشون رو یادآوری کنید ،و دهانشون رو گل بگیرید ، اینها شیاطینند و هر لحظه با گفتمان و روش جدید میخواهند مقاومت مومنین را بشکنند ،تا زیاده خواهیشان کمرنگ شود

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