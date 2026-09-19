پول دارو نباید صرف هزینه های غذا و نظافت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات است، اظهار داشت: کشور اکنون با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی با مشکلاتی در زمینه ارزآوری مواجه است و در شرایطی که کشور باید کالاهای خود را به فروش برساند و درآمدهای حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کند، با مشکلات عدیده اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله دارو هم مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه دارو یکی از کالاهای استراتژیک کشور است، افزود: همه باید تلاش کنند حداقل دارو در دسترس بیماران قرار داشته باشد تا مردم در تامین دارو با مشکل مواجه نشوند.

سامه‌یح نجف‌آبادی ادامه داد: همانند سایر کالاها، در حوزه دارو نیز با افزایش قیمت برخی اقلام مواجه بوده‌ایم، اما تمایل دولت و مجلس این است که تا حد امکان افزایش قیمت دارو اتفاق نیافتد؛ چرا که دارو به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را دشوار کند.

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: دولت و نظام باید تلاش کنند محاصره‌ها و فشارهای اقتصادی علیه کشور کاهش پیدا کند، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه دارو به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باز می‌گردد.

وی، یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه دارو را تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: بازپرداخت مطالبات در شرایط معمول حدود ۹ تا ۱۰ ماه به طول می‌انجامد و حتی مواردی داشته‌ایم که این زمان به ۱۸ ماه رسیده است؛ در نتیجه داروخانه‌ها و بخش خصوصی که در حوزه دارو فعالیت می‌کنند، با انباشت مطالبات مواجه می‌شوند.

سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به بودجه دارو در سال ۱۴۰۴، یادآور شد: در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات دارو را نشانه‌گذاری کردیم تا منابعی که برای دارو اختصاص می‌یابد، در همان مسیر هزینه شود، اما متاسفانه در همان ابتدا منابع مورد نیاز به‌طور کامل اختصاص پیدا نکرد و همین مسئله مشکلاتی را در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ایجاد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بیمه‌ها نیز بدهکار هستند و برای پرداخت مطالبات خود به منابع مالی نیاز دارند و باید این مبالغ با کمک دولت پرداخت شود، اما متاسفانه نه دولت و نه سازمان‌های بیمه‌گر اقدام مؤثری برای تسویه این بدهی‌ها انجام نداده‌اند و در نتیجه، انباشت بدهی و مطالبات، مشکلات متعددی را در زنجیره تأمین و توزیع دارو ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی این است که منابع نشانه‌گذاری‌شده برای دارو به طور دقیق در همان محل هزینه شود و به مصارف دیگری اختصاص پیدا نکند.

این نماینده مجلس توضیح داد: ما اطلاع داریم که برای مثال، منابعی بابت دارو و هزینه‌های مربوط به یک بیمارستان وارد دانشگاه علوم پزشکی می‌شود و سازمان برنامه و بودجه این منابع را پرداخت می‌کند، اما ممکن است این پول در ادامه صرف هزینه‌های دیگری مانند غذا، نظافت یا پرداخت حقوق کارکنان شود؛ در حالی که این منابع باید صرف دارو شود و چنین اقدامی ضربه بزرگی به روند دارورسانی وارد می‌کند.

سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به سهم درمان از منابع تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی موظف است ۹ بیست‌وهفتم از منابعی را که بابت حق بیمه دریافت می‌کند، برای خدمات درمانی هزینه کند؛ یعنی این منابع باید برای درمان، پرداخت بدهی‌ها و تامین دارو مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بارها مجلس، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی درباره نحوه واریز سهم ۹ بیست‌وهفتم از مسئولان تامین اجتماعی سؤال کرده‌اند، اما متاسفانه پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و همچنان ابهاماتی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود دارد.

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مشکل اصلی حوزه دارو، شرایط اقتصادی و تحریم‌هاست، یادآور شد: فشارهایی که از سوی کشورهای مختلف بر ایران وارد می‌شود، باید کاهش پیدا کند و همه باید برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: دارو باید به‌گونه‌ای تامین شود که مردم حداقل با دغدغه و نگرانی از بابت دسترسی به دارو مواجه نباشند و بتوانند از حداقل آرامش و رفاه برخوردار باشند.

سامه‌یح نجف‌آبادی یادآور شد: همه ما وظیفه داریم برای تحقق این هدف تلاش کنیم و حتی در برخی موارد توقعات خود را کاهش دهیم؛ طرف مقابل نیز باید چنین رویکردی داشته باشد. امیدواریم تحریم‌های ۴۷ ساله علیه ایران در همین سال به‌طور کامل برداشته شود تا مشکلات اقتصادی کشور بیش از این ادامه پیدا نکند.