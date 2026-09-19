حرم امیرالمومنین(ع) میزبان رویداد «هزاره حوزه علمیه»+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی آستان علوی، برنامههای مربوط به رویداد «هزاره حوزه علمیه نجف» با حمایت آستانهای مقدس، و با حضور جمعی از برجستهترین علما، استادان و طلاب حوزه علمیه از داخل عراق و خارج آن، و نیز متولیان و نمایندگان عتبات مقدسه و زیارتگاههای شریف، در کنار جمعی از دانشگاهیان، میهمانان و مسئولان استان نجف اشرف آغاز شد.
آیین افتتاحیه این رویداد با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد و در ادامه سیدعیسی الخرسان، تولیت آستان علوی ضمن سخنانی به سیره حوزه علمیه نجف، امتداد علمی و نقشآفرینیهای علمای برجسته آن از شیخ طوسی تا سیدکاظم یزدی، شیخ نائینی، سیدمحسن حکیم، آیتالله العظمی خوئی تا مرجع دینی شیعیان آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی پرداخت.
آیتالله سیدریاض حکیم، از اساتید حوزه علمیه نجف نیز ضمن سخنانی در این مراسم گفت: زندهکردن یاد تأسیس حوزه علمیه نجف در هزار سال پیش، در خود داستان و درسی دارد، زیرا از دل رنج و محنت برخاست، از محنت شیخ طوسی، که آن را به فرصتی تبدیل کرد و بنایی علمی را پیریخت که همچنان هر زمان میوه میدهد.
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