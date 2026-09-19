فراخوان رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیرالهامی با اشاره به برگزاری چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت اظهار داشت: این رویداد باهدف شناسایی و معرفی تجربههای موفق، ایجاد انگیزه، ترویج الگوهای اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بینبخشی در حوزه جوانی جمعیت برگزار میشود.
وی افزود: چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت باهدف شناسایی، معرفی و تقدیر از اقدامات و فعالیتهای شاخص و اثربخش در حوزه جوانی جمعیت، در هفت بخش شامل رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، _مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار خواهد شد.
الهامی با اشاره به آغاز فرایند ثبتنام این رویداد بیان کرد: متقاضیان تا پنجم مهرماه فرصت دارند باتوجهبه حوزه فعالیت و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبتنام کرده و اطلاعات و مستندات موردنیاز را ارائه کنند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمان خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای شرکت در این رویداد میتوانند با مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به نشانی smj.iripo.ir، ضمن تکمیل فرم مربوط به بخش موردنظر، نسبت به ثبتنام و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام کنند.
وی گفت: برگزاری این رویداد فرصتی برای حمایت، معرفی و تقدیر از الگوهای موفق در حوزه جوانی جمعیت است و میتواند زمینه بهرهگیری از ظرفیت های مختلف جامعه و تقویت مشارکت دستگاهها، نخبگان، خانوادهها، رسانهها و بخشهای مختلف در راستای تحقق سیاستهای جمعیتی را فراهم کند.
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