روستای گلستانک به محدوده شهری کرج می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو با بیان این مطلب با تاکید بر ارائه خدمات شهری به روستای گلستانک گفت: تحقق این مهم منوط به پیوستن این روستا به محدوده قانونی شهر است.

وی در تعریفی از محدوده شهر با استناد به تعاریف قانونی عنوان کرد: در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهر به عنوان محلی مطرح می‌‌شود که دارای حدود قانونی است و ساکنان آن به اموری همچون کسب و پیشه و تجارت و صنعت ، کشاورزی و فعالیتهای اداری اشتغال دارند و از مجموعه محله‌ها و مناطق تشکیل می‌شود.

این مسئول اظهارداشت: پس از تصویب محدوده شهر به وسیله مراجع قانونی، اولین اقدام شهرداری باید تهیه سازمان اداری شهرداری باشد که بتواند وظایف قانونی شهرداری را در محدوده مذکور با در اختیار گرفتن نیروی انسانی موردنیاز، انجام دهد.

دادگو عنوان کرد: طبق قانون ارائه خدمات از سوی شهرداری، در قالب محدوده‌ی محله‌‌ها و مناطق شهری صورت می‌گیرد بنابراین یکی از موارد ضروری در امر سازماندهی، مشخص شدن تعداد محله‌ها و مناطق شهری بر حسب میزان جمعیت و بلوکهای جمعیتی واقع در داخل محدوده‌ی شهرهاست.

دادگو در تشریح موقعیت جغرافیایی روستای گلستانک، عنوان کرد: این روستا در محدوده مناطق 2، 3 و 4 شهر کرج قرار گرفته است.

این مسئول قدمت روستای گلستانک را 150 سال ذکر و بیان کرد: این روستا با مساحتی بالغ بر 55 هکتار از سمت شمال به باغات کرج از سمت غرب به محدوده مهرشهر و از سمت شرق نیز به اراضی محمد شهر محدود می شود.

دادگو با بیان اینکه، روستای گلستانک دارای آثاری از دوران صفویه می باشد، گفت: این روستا به لحاظ تقسیمات شهری و منطقه ای در دهستان محمد آباد از بخش مرکزی کرج و در حریم استحفاظی این شهر واقع شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به پیگیری های شورای شهر کرج مبنی بر به انجام رساندن این اقدام از رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص خبرداد و اظهارداشت: با اقدامات صورت گرفته این روستا با گذراندن روال قانونی به محدوه شهر کرج اضافه می شود.

دادگو گفت:خدمات رسانی از سوی شهرداری به روستای گلستانک از اهداف مهم انجام این مهم است.







