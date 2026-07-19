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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

طحان‌نظیف: خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد

طحان‌نظیف: خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد

سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، گفت: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.

وی توضیح داد: پیش از این، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده بود که جلسات مجلس باید در محل ساختمان بهارستان برگزار شود. با تصویب این طرح و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکان‌های دیگر یا به صورت مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به این مصوبه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی مشاهده نشد و از این جهت شورای نگهبان ایراد و اشکالی به آن وارد نکرد.

طحان‌نظیف همچنین با اشاره به زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس گفت: آنچه بنده شنیده‌ام این است که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت.

کد مطلب 6892179
زهرا علیدادی

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