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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

سرهنگ روستا خبر داد:

باند قاچاق سلاح غیر مجاز در فارس متلاشی شد

باند قاچاق سلاح غیر مجاز در فارس متلاشی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان فارس از شناسایی و انهدام یک باند قاچاق سلاح غیر مجاز در فارس توسط ماموران در شهرستان مرودشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود روستا افزود: به دنبال اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ماموران پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان فارس بک باند قاچاق سلاح که اقدام به قاچاق سلاح غیر مجاز از مرزهای غربی به شهرستان مرودشت می کردند شناسایی شد و بررسی اقدامات این باند در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از مراقبتهای شبانه روزی یک دستگاه خودروی پیکان به رانندگی فردی به نام "ب-م" متعلق به قاچاقچیان متوقف و در بازرسی از آن تعداد 10 قبضه سلاح کلت کمری کشف و متهم دستگیر شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان فارس ادامه داد: ماموران شهرستانهای شیراز، فیروزآباد، مهر و داراب نیز در اجرای طرح خلع سلاح عمومی تعداد چهار قبضه سلاح غیر مجاز شامل دو قبضه سلاح کلت کمری و دو قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

سرهنگ روستا در بخش دیگری از سخنان خود از کشف اسلحه شکاری غیر مجاز در شهرستان اقلید خبر داد و افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در بازرسیهای جداگانه از منزل چند فرد متهم به نگهداری اسلحه غیرمجاز موفق شدند 9 قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: همچنین ماموران در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در این شهرستان موفق به کشف شش قبضه اسلحه غیرمجاز شامل پنج قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه جنگی شدند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان فارس اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستانی مرودشت، ارسنجان، کازرون، شیراز، مهر و نورآباد نیز موفق شدند در عملیاتهای جداگانه 15 قبضه سلاح غیر مجاز شامل پنج قبضه جنگی و 10 قبضه شکاری به همراه تعدادی مهمات مربوطه کشف کنند.

کد مطلب 1464092

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