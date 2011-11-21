چهارمین فرودگاه مازندران در بابلسر احداث می شود

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب نهایی احداث فرودگاه بابلسر افزود: شهرستان بابلسر 13هزار دانشجو دارد و تا دو سال آینده افزایش خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه در یکسال اخیر هفت دانشکده در بابلسر تاسیس شده، احداث فرودگاه برای پروازهای هوایی اساتید و دانشجویان و تبادل فرهنگی بسیار تاثیرگذار است.

نجف نژاد گفت: طرح جامع فرودگاه بابلسر آماده و به عنوان طرحی استانی به امضا 9 نفر از نمایندگان مازندران رسیده است.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: تا پنج شنبه هفته گذشته قرار بود محل فرودگاه شهرک مسکونی باشد اما با پیگیریهای انجام شده و مطرح کردن این پروژه به عنوان یک طرح استانی وتوجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی آن مکان مورد نظر برای تاسیس فرودگاه به تصویب دولت رسیده است.

وی بیان داشت: بابلسر تنها شهری است که در مکان احداث فرودگاه در شعاع 25 کیلومتری بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر امکان دسترسی آسان به فرودگاه را دارند و از خدمات آن بهره مند می شوند.

بابلسر گردشگرپذیرترین شهر مازندران در ایام سال است.