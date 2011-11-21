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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

نجف نژاد در گفتگو با مهر:

چهارمین فرودگاه مازندران در بابلسر احداث می شود

چهارمین فرودگاه مازندران در بابلسر احداث می شود

بابلسر - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: با تصویب هیئت دولت در آینده نزدیک، چهارمین فرودگاه مازندران در بابلسر احداث می شود.

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب نهایی احداث فرودگاه بابلسر افزود: شهرستان بابلسر 13هزار دانشجو دارد و تا دو سال آینده افزایش خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه در یکسال اخیر هفت دانشکده در بابلسر تاسیس شده، احداث فرودگاه برای پروازهای هوایی اساتید و دانشجویان و تبادل فرهنگی بسیار تاثیرگذار است.

نجف نژاد گفت: طرح جامع فرودگاه بابلسر آماده و به عنوان طرحی استانی  به امضا 9 نفر از نمایندگان مازندران رسیده است.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: تا پنج شنبه هفته گذشته قرار بود محل فرودگاه شهرک مسکونی باشد اما با پیگیریهای انجام شده و مطرح کردن این پروژه به عنوان  یک طرح استانی وتوجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی آن مکان مورد نظر برای تاسیس فرودگاه به تصویب دولت رسیده است.

وی بیان داشت: بابلسر تنها شهری است که در مکان احداث فرودگاه در شعاع 25 کیلومتری بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر امکان  دسترسی آسان به فرودگاه  را دارند و از خدمات آن بهره مند می شوند.

بابلسر گردشگرپذیرترین شهر مازندران در ایام سال است.

کد مطلب 1464959

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